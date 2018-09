Kristoffer myrdede og parterede ung kvinde: Nu har han skiftet køn

Kristoffer Johansson blev i 2014 idømt 14 års fængsel for at have dræbt og parteret sin ekskæreste. Nu har han skiftet køn bag tremmer og vil flyttes til et kvindefængsel

Tilbage i 2013 trak en makaber mordsag i det nordlige Sverige overskrifter i hele landet.

Sagen startede med, at de den kun 20-årige unge kvinde Vatchareeya Bangsuan forsvandt under en løbetur ved byen Boden.

Efter 14 dages intens eftersøgning fandt man de første svar på, hvor hun var forsvundet hen. En militærhelikopter spottede ligdele, der var spredt ud i skovene nær Boden.

DNA-undersøgelser viste, at de stammede fra Vatchareeya Bangsuan. Samtidig viste de tekniske undersøgelser, at hun var blevet dræbt af adskillige knivstik og siden parteret.

I efterforskningen fandt man nogle blodstænk, der førte frem til hendes ekskæreste Kristoffer Johansson. Han blev senere dømt for mordet på Vatchareeya Bangsuan. I første omgang fik han 14 års fængsel, men straffen blev senere sat ned til 10 år.

Nu har Kristoffer Johansson afsonet fem år af sin straf. Men det er ikke længere Kristoffer, der sidder bag tremmerne.

Den nu 27-årige morder har skiftet navn til Kim Marie Johansson. Men det er ikke kun navnet, der skal skiftes. Kim er startet på hormon-behandlinger, der er begyndelsen på et kønskifte.

- Jeg har hormonplastre på, der giver mig østrogen. Og jeg får testosteron-blokker, da jeg er gået i gang med en kønsskifteproces, siger Kim Marie Johansson i en dokumentar, som svensk TV 3 har produceret.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Vil afsone i kvindefængsel

Planerne og håbet om at blive en kvinde har også fået den berygtede morder til at drømme om et andet sted at afsone resten af sin fængselsdom.

'Fængslet i Norrtälje har besluttet at tage Kim Johanssons sag op til revurdering, da der er nogle nye forhold i forbindelse med Kim Johanssons kønsskifteoperation', står der i et svar fra Fængslet Norrtälje til Expressen.

Kim Johanssons advokat, Jan Kyrö, fortæller videre til den svenske avis, at Kim Johansson ikke er blevet flyttet endnu. Men sagen er ved at blive behandlet.

- Hun har ikke noget imod mænd. Det er ikke derfor, at hun vil afsone et andet sted. Det er på grund af hendes kønsskifte. Hun trives i den rolle. Jeg er ikke psykolog, men jeg har på fornemmelsen, at hun har fundet sig selv, udtaler Jan Kyrö til Expressen.

Frygter for sit helbred

Allerede sidste år valgte Kim Johansson at blive adskilt fra de andre fanger i Norrtälje.

Det har ønske har man efterkommet, og beslutningen står der:

'Johansson frygter for sit helbred, dan han efter eget udsagn bliver anset for at være afvigende og underlig. Derudover anser de andre fanger ham for at være en stikker. De andre indsatte føler, at han taler for meget med personalet og er afvigende. Igennem flere samtaler med Johansson, er det efter personalets opfattelse, at det er et retvisende billede af situationen', står der i fængslets vurdering.

Kim Johansson kan blive prøveløsladt 24. januar 2018.