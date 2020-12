Kronvidne i terrorsag frygter for sit liv

Politiet kræver, at 27-årig mand skal vidne mod mistænkte for planlagt terrorangreb

En 27-årig mand fra København er ifølge Ekstra Bladets oplysninger en afgørende brik i politiets efterforskning af en terrorsag, som siden en storstilet aktion sidste år har været mørklagt. Manden er de seneste dage blevet transporteret til domhuse i hovedstadsområdet, hvor han er blevet afkrævet forklaringer under flere såkaldt indenretlige afhøringer. De er blevet afholdt bag lukkede døre.

Retsmøderne afholdes under henvisning til retsplejelovens paragraf 747, som tages i anvendelse, når myndighederne vil 'sikre bevis, som det ellers må befrygtes vil gå tabt, eller som ikke uden væsentlig ulempe eller forsinkelse vil kunne føres for den dømmende ret'.

Ekstra Bladet var indledningsvis til stede under det første af retsmøderne, men måtte forlade retssalen, da anklageren krævede dørene lukket, hvilket retsformanden altså imødekom.

Kort efter kom en betjent i korte ærmer løbende for at sikre sig, at pressens repræsentant havde forstået, at der er navneforbud i sagen.

Grundlovsforhør i terrorsagen starter igen

Afværgede angreb

Navneforbuddet gælder ud over det 27-årige vidne otte personer, som er sigtet i den hemmelighedsomspundne terrrorsag, der trak overskrifter, da politiet 11. december sidste år slog til under en storstilet aktion. 20 personer blev anholdt på tværs af landet for at forhindre et formodet terrorangreb.

Mistanken gik på, at et attentat med 'militant islamistisk motiv' var under opsejling i Danmark eller udlandet.

Adskillige af de oprindeligt anholdte blev siden løsladt, uden der er rejst sigtelser mod dem. Således er der ifølge Ekstra Bladets oplysninger nu i alt otte sigtede. Heraf er fire fortsat varetægtsfængslet, mens de øvrige fire er på fri fod.

Der er endnu ikke rejst tiltale mod nogen, og sagen er stadig under efterforskning.

Sigtet i terrorsagen: Arbejdspladsen producerer militær-udstyr

Vigtig brik

Centralt i efterforskningen står den 27-årige mand, som for tiden afhøres. Han er britisk statsborger og afsoner en dom for økonomisk kriminalitet, hvorefter han er dømt til udvisning fra Danmark. Manden er omfattet af navneforbud, hvorfor Ekstra Bladet er forhindret i at beskrive ham yderligere.

Han har dog efter eget udsagn været ualmindelig tæt på en af de fire sigtede, som fortsat er varetægtsfængslet i terrorsagen. Den 27-årige og den terrorsigtede førte angiveligt samtaler i et sjællandsk arresthus tidligere på året.

Den terrorsigtede er 21 år, kommer fra Herlev og er sigtet for 'forberedelser til fremstilling af en eller flere bomber til brug for en eller flere terrorhandlinger et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet, hvilket mislykkedes, idet de sigtede blev anholdt.'

I løbet af samtalerne med manden fik den 27-årige kendskab til informationer, som han formodede ville have politiets interesse.

Ifølge den 27-årige, som for tiden er anbragt i et åbent fængsel, betroede den 21-årige fra terrorsagen sig blandt andet om at have været i besiddelse af ingredienser til fremstilling af sprængstoffet TATP, populært kaldet 'satans mor'.

Sammenholdt med politiets fund på den 21-åriges opholdssted forud for anholdelsen sidste år skal oplysningerne fra samtalen angiveligt medvirke til at styrke anklagemyndighedens bevisførelse i sagen.

Ville løslades

På et tidspunkt rådførte den 27-årige sig med sin daværende forsvarsadvokat. Derefter mødtes han med, hvad han først troede var politibetjente, men som han i dag er overbevist om var folk fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Advokaten bekræfter den indledende samtale med den 27-årige om at gå til politiet over for Ekstra Bladet, men ønsker ikke at udtale sig yderligere.

Ifølge den 27-årige forsøgte han indledningsvis at indgå nogle aftaler med PET-folkene, idet han vidste, at det kunne være farligt at tale med myndighederne om indholdet fra samtaler med en medindsat.

Først og fremmest ønskede han at blive løsladt frem til sin udvisning. Det blev afvist med det samme. Til gengæld blev han efter eget udsagn stillet en række privilegier i udsigt, som han nu mener, at efterretningstjenesten løber fra. Det vigtigste er beskyttelse, da han frygter for sit liv, hvis han i en kommende retssag mod de terrorsigtede skal vidne og dermed afslører, at han har talt med myndighederne.

Ekstra Bladet har forelagt oplysningerne for PET.

'PET har ingen kommentarer til din henvendelse,' skriver efterretningstjenesten i et mail-svar.

Grafikken herunder viser, hvor politiet slog til 11. december sidste år. Den koordinerede aktion skete på tværs af syv politikredse.