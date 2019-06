Krydstogtsskib rammer turistbåd og kaj i Venedig

Et krydstogtskib har ramt en kaj og en turistbåd i den italienske by Venedig, skriver Ritzau.

Ifølge lokale medier har krydstogtsskibet revet sig løs af sin fortøjning og ramt en kaj og et andet skib - turistbåden Michelangelo i Giudecca-kanalen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der tale om et krydsstogtskib ved navn MSC Opera. Det mistede kontrollen og trak sig langs en kaj i byen. AFP skriver også, at to er kommet til skade og to andre er kommet på hospitalet for at blive undersøgt.

Ifølge AP skete kollisionen omkring halv ni søndag morgen.

Ifølge MSC Cruises, der ejer MSC Opera, er krydstogtskibet 275 meter langt og 32 meter bredt. Det kan have omkring 1700 passagerer og 470 besætningsmedlemmer.

