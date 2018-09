Kryptovaluta for 400 millioner stjålet

På trods af tiltag for at forhindre tyverier af kryptovaluta, har hackere haft held med endnu et gigantisk kup

Selvom der ikke er nogen fysiske kontanter, man kan løbe ind i en bank for at kræve udleveret, betyder de digitale kryptovalutaer ikke, at kriminelle ikke kan få fingrene i dem.

Det har japanske myndigheder endnu en gang måttet sande, efter at kryptovaluta til en værdi af 6,7 milliarder yen, eller knap 400 millioner kroner, er forsvundet fra en japansk kryptovaluta-børs.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tech Bureau Corp. blev i sidste uge hacket i to timer, hvor den store mængde kryptovaluta forsvandt fra dens Zaif-børs.

Japan har ellers satset stort på den digitale valutaform, og de har opbygget systemer, der skal beskytte kunderne. De avancerede systemer skal gøre Japan til en førende nation inden for teknologien, men de tilbagevendende kup har demonstreret, at der altså stadig er et problem med at holde valutaen sikker.

