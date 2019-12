Kugleraket eksploderede på plejehjem

En 'vildfaren' rakat eksploderede søndag aften på et værelse på et plejehjem, oplyser politiet

Der lød et brag, da en kugleraket sent søndag aften fløj gennem en rude på et plejehjem i Nørre Aaby og eksploderede på et værelse.

Heldigvis var værelset ubeboet, og ingen personer kom til skade ved hverken den smadrede rude eller den efterfølgende eksplosion af raketten, der skete omkring klokken 22.30.

Det skriver TV2 Fyn.

Selv om der de seneste dage har været adskillige historier om unge på Nørrebro i København, der skyder fyrværkeri direkte mod fodgængere og cyklister, er det ikke tilfældet her. Det oplyser Fyns Politi.

- Vi mener umiddelbart, at det er en vildfaren raket, der er gået gennem vinduet. Vi tror ikke, at det er nogen, der bevidst har forsøgt at ramme plejehjemmet, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi til TV2 Fyn.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi.