Kundbypigen dømt for dødstrussel: - Jeg reagerede i affekt

Retten i Glostrup (EKSTRA BLADET): Natascha Colding-Olsen - bedre kendt som Kundbypigen - har endnu en gang siddet på anklagebænken. Denne gang var hun tiltalt for at have truet sin tidligere mentor og skolelærer Christian Kaad på livet.

Hun blev i eftermiddag idømt 40 dages fængsel.

Iført en rød hættetrøje, lyse cargo-bukser, beige-farvede kondisko og et guldur kom Natascha Colding-Olsen flankeret af ordensmagten ind i retten og tog plads ved vidneskranken. Om livet havde hun et sort fikseringsbælte. Hun smilede let og nikkede til sin familie på tilhørerpladserne.

- Jeg blev sur og skuffet over, at han nævnte mig i medierne. Så reagerede jeg i affekt, sagde Natascha Colding-Olsen med reference til truslen mod Christian Kaad, hvor hun i en telefonsamtale udtalte:

'Har du en skudsikker vest?' efterfulgt af: 'Så tænker jeg, at du burde købe en af sikkerhedsmæssige årsager'.

- Jeg vil gerne videre i mit liv, og så nytter det ikke, at han nævner mig i medierne, tilføjede hun i retten.

Hun lænede sig tilbage i stolen og placerede hver sin albue på albuestøtterne, mens dommeren spurgte, om det er korrekt, at der er tale om en tilståelsessag.

- Ja, svarede Natascha Colding-Olsen og nikkede.

Afsoner otte års fængsel

Senioranklager Rasmus Skip-Petersen fremlagde sine argumenter for, hvorfor han mente, at Natascha Colding-Olsen skulle idømmes 60 dages fængsel for truslen, hvorpå forsvarer Mette Grith Stage påpegede, at en straf på mellem 20 og 30 dages fængsel var mere passende.

- Tiltalte Natascha Colding-Olsen straffes med fængsel i 40 dage, og tiltalte skal betale sagens omkostninger, lød dommen.

Truslen blev foretaget fra Herstedvester Fængsel, hvor hun afsoner en dom på otte års fængsel for forsøg på terror samt legemesangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Blandede sprængstof i mors kælder

I januar 2016 blev den dengang blot 15-årige Natascha Colding-Olsen anholdt for at planlægge at bombe sin egen tidligere skole, Sydskolen i Fårevejle, og den jødiske Carolineskolen i København.

Også her spillede Christian Kaad en central rolle, da han inden anholdelsen optog en samtale mellem ham og Natascha Colding-Olsen. Optagelsen blev sidenhen brugt som bevismateriale i sagen.

Op til anholdelsen havde Natascha Colding-Olsen i sin mors kælder forsøgt at blande sprængstoffet TATP, som er et benyttet middel til terror.

Det sås under terrorangrebet i Paris i november 2015, hvor 130 personer blev dræbt, og 433 blev såret. Her bar alle otte terrorister TATP under bombevestene.

Ligeledes var det TATP, som sprang imellem hænderne på bombemanden Lors Doukaev i 2010 på Hotel Jørgensen i København.

TATP er desuden kendt under navnet 'Satans mor', da det regnes for at være særdeles ustabilt.

Kontakten genskabt

Under sommeren 2018 tog Natascha Colding-Olsens mor og forsvarer Mette Grith Stage kontakt til den tidligere mentor og skolelærer Christian Kaad. Det fortæller han til Radio 24syv.

Ifølge Christian Kaad blev det her gjort klart, at Natascha Colding-Olsen havde savnet snakkene imellem de to, og at Natascha Colding-Olsen med Christian Kaads hjælp ville bevæge sig i den rigtige retning.

Efter måneders dialog med Kriminalforsorgen lykkedes det til sidst at få etableret en telefonisk kontakt imellem Natascha Colding-Olsen og Christian Kaad, og det var således under en af samtalerne, at Natascha Colding-Olsen truede sin tidligere mentor.

Forsvarer tilfreds med dommen

Allerede inden den nye retssag mod Kundby-pigen udtalte forsvarer Mette Grith Stage, at hendes klient 'erkendte sig skyldig', og at hun var 'frygtelig ked af det'.

- Hvad er din reaktion på dommen?

Jeg er fint tilfreds med resultatet. Jeg havde procederet for, at min klient skulle have 20 til 30 dages fængsel, og anklageren gik efter 60 dage. Jeg synes, at dommeren kom med en meget rimelig begrundelse for, hvorfor hun landede på 40, og det var en dom, som min klient også selv var tilfreds med.

- Hvordan har din klient det?

- Hun er egentlig bare glad for, at sagen er overstået, og hun synes også selv, at det er rimeligt nok, at hun har fået de her 40 dage. Nu kan hun forhåbentlig komme videre, for hele hendes afsoningsforløb har været sat på standby. Hun har ikke haft mulighed for ledsaget udgang, og hun har haft meget begrænset frihedsrettigheder i fængslet. Nu håber hun på, at der kan ske lidt mere i forhold til sin afsoning.