Kunde hævede stort beløb: Så begik bankassistent hjemmerøveri

Efter at have overværet en ældre mand hæve en masse penge fulgte en ung bankansat efter ham og forsøgte at røve ham i hjemmet

19-årige Nathan Michael Bewell, en bankassistent fra Bel Air i Maryland, USA, blev onsdag arresteret på sit arbejde. Han er sigtet for hjemmerøveri, røveri, indbrud og overfald.

To dage forinden, mandag aften lokal tid, ringede den unge mand på døren ved et hus i Bel Air. Da en 78-årig mand åbnede døren, overfaldt han ham uden tøven.

Det skriver politiet, Harford County Sheriff's Office på Facebook, og blandt andre NBC har skrevet historien.

En 57-årig kvinde, der også befandt sig i huset, forsøgte at blande sig i kampen mellem den 19-årige og den 78-årige. Da hjemmerøveren løb op på husets førstesal, skyndte kvinden sig hen til et hus i nærheden for at kontakte politiet, beskriver ordensmagten i pressemeddelelsen.

Havde hævet stort beløb

Nathan Michael Bewell nåede at flygte fra hjemmet før politiet nåede frem, men han blev anholdt et par dage senere. Kvinden blev efterfølgende behandlet for skader, hun have pådraget sig under overfaldet, og den 78-årige mand blev indlagt på hospitalet.

Politiet vurderer heldigvis ikke, at hans tilstand er kritisk, men ifølge Baltimore Sun fik han både hjerteproblemer, et brækket ben og skader ved det ene øje ud af det brutale møde med Nathan Michael Bewell.

Politiets efterforskning vidste, at den 78-årige beboer forinden havde 'hævet et stort beløb' i den bank, hvor den 19-årige arbejdede. Ifølge Baltimore Sun, der ifølge NBC har læst retsdokumenterne, havde bankassistenten besluttet sig for at røve den ældre mand, fordi han var træt af at have to jobs, og gerne ville købe et hjem til sig selv. Han er nu blevet fyret fra sit arbejde hos Freedom Federal Credit Union.

- Vi er chokerede og væmmes over at høre nyheden om begivenhederne, der førte til overfaldet og skaderne mod en kunde gennem længere tid. Vores tanker går til ham og hans familie i denne svære tid, siger Michael MacPherson, der er præsident og CEO hos Freedom Federal Credit Union, til Baltimore Sun.

Nathan Michael Bewell er nu fængslet uden mulighed for kaution.