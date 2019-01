Kunde på spisested blev stukket i maven med steakkniv

Et opgør på et spisested i Aalborg førte nytårsmorgen til, at en mand blev stukket i maven med en steakkniv.

Manden, der førte våbnet, blev efterfølgende anholdt og har tirsdag eftermiddag været fremstillet i grundlovsforhør, fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

I den forbindelse blev den 22-årige formodede gerningsmand varetægtsfængslet i fire uger - sigtet for 'grov vold i gentagelsestilfælde'.

Politiet kan ikke oplyse, i hvilke øvrige tilfælde manden har begået vold.

Politiet fik meldingen om voldsepisoden på Kebabistan Barbeque i Bispensgade klokken 6.21. Såvel offer som gerningsmand var kunder på stedet, men hvad der gik forud for volden, har offentligheden ikke kunnet få indblik i.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, hvorfor vagtchefen ved Nordjyllands Politi ikke kan fortælle om de nærmere detaljer i sagen.

Den sigtede valgte ikke at kære fængslingen.