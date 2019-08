Kunde politianmelder Telenor

Da Niels Rasmussen fra Kokkedal i april besøgte Telenors forretning i Lyngby for at købe en mobiltelefon, blev det begyndelsen på en svindelsag, der endnu ikke er slut.

Nogle måneder senere opdagede den selvstændige kommunikationskonsulent nemlig, at der var lagt et telefonnummer med 15 gigabyte data på hans regning. Pris: 136 kroner om måneden.

Problemet er bare, at han aldrig har modtaget et simkort til nummeret eller har bedt om abonnementet.

- Jeg henvendte mig først til butikken og så til kundeservice, uden at der skete noget, fortæller Niels Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Det er kommet meget bag på mig, hvor besværligt det er at trænge igennem til Telenor. Det har været megasvært at få det her opsagt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Selvom ledelsen i Telenor i dag siger, at sagen handler om butikken i Hundige, så blev Niels Rasmussen snydt i Lyngby. Og han er ikke den eneste, der er blevet fuppet i butikker landet over. Foto: Mogens Flindt

Først da han pressede på, annullerede butikken abonnementet og forklarede, at der var ’sket en systemfejl’. Men den forklaring ville Niels ikke nøjes med, da en kopi af hans underskrift var sat på en mobilaftale, han intet kendte til.

Tip os om sagen Kender du mere til sagen fra Telenor? Eller er du selv telekunde og føler dig snydt? Fortæl din historie til os. Du kan sende en mail til tech@eb.dk eller ringe 33472305.

Afsløring: Telesvindel rammer hele landet

Gik til ledelsen

- Derfor valgte jeg at gå til ledelsen i Telenor, fordi jeg ikke fik andre svar, end at man ville kigge på sagen.

Det skete i flere mails allerede i juni til firmaets kommunikationsafdeling, der dog aldrig har givet Niels Rasmussen en forklaring på, hvordan svindlen kunne ske. Eller hvad firmaet har gjort for at stoppe den.

- Det er ellers et voldsomt signal til en virksomhed, når en kunde fortæller, at han har oplevet at blive groft narret ude i ens butikker.

- Så kunne det jo være, at man skulle gøre noget ordentligt ved det, mener han.

Sådan bliver du fuppet Der bruges mindst fire forskellige metoder til at narre kunderne i Telenor. Det afslører de mange tips, som både kunder og ansatte de seneste dage har delt med Ekstra Bladet. Lyver: Kunderne får besked om, at de kan købe deres nye mobil eller tablet billigere, hvis de opretter flere ekstra datakort. De kan bare sige dem op en måned senere, så sparer man en masse, lover personalet. Det passer bare ikke, da bindingen er på et halvt år. Snyder: Der bliver tilføjet flere abonnementer til købet, som kunderne ikke får besked om. De skriver i blinde under på kontrakter, hvor abonnementerne er sneget ind mellem papirerne – og så hænger de på regningen. Bedrager: Når kunden er gået, bliver der føjet ekstra abonnementer til deres konto. Der er i nogle tilfælde forfalsket underskrifter, fortæller ansatte og kunder. Forvirrer: Kunderne udsættes systematisk for groft oversalg med produkter og tjenester, de slet ikke har brug for. Vis mere Luk

Omfattende fupnummer: Kunder narret i teleselskab

Dokumentfalsk

Konsekvensen er, at Niels i slutningen af juli politianmeldte Telenor i Lyngby for dokumentfalsk.

- De har jo uretmæssigt brugt min underskrift på et abonnement, jeg aldrig har bedt om.

Og han er skuffet over, at et stort teleselskab som Telenor ikke har bedre styr på sin forretning.

- Det her kunne man måske have frygtet, hvis man var gået ned i en skummel sidegade og besøgt en butik med to ansatte. Men her handler jeg hos en af Danmarks største teleselskaber og har selvfølgelig tillid til, at mine abonnementer bliver håndteret korrekt og professionelt.

- Det er bare ikke tilfældet.

Niels Rasmussen venter fortsat på at få de penge retur, som Telenor skylder ham for det falske abonnement.

Telenor bekræfter, at de kender til Niels Rasmussens sag, men ønsker ikke at stille op til et interview. Firmaet mener dog, at man rent teknisk har betalt pengene tilbage, da den sidste del af beløbet bliver modregnet i september-regningen.

- Men det er jo en frækhed uden lige. På den måde mener de åbenbart, at jeg skal være bank for dem.

- Jeg burde jo have fået mine penge retur i samme øjeblik, at de nede i butikken i Lyngby 'opdagede', at jeg var blevet snydt af deres sælger.

Efter svindel i teleselskab: Kræv pengene tilbage