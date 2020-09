Kunne have reddet beboere fra regning på 8,8 millioner kroner

Nordea kunne formentlig have stoppet massivt underslæb i en af Københavns største andelsforeninger og reddet beboerne fra at blive frarøvet millioner af kroner.

Sådan lyder den massive kritik af Nordea, som ekspert i hvidvask Jakob Dedenroth Bernhoft nu retter mod banken.

Hvidvaskekspertens kritik kommer, efter Ekstra Bladet fredag kunne fortælle, at en tidligere betroet beboer i andelsforeningen fra 2011-2019 har overført 9,2 millioner kroner fra andelsforeningens konti til sine egne.

År Mistænkt svindelbeløb 2011 105.710,00 2012 280.266,42 2013 734.700,38 2014 736.782,23 2015 940.428,47 2016 1.323.918,39 2017 1.711.972,77 2018 1.576.775,69 2019 1.707.755,91

Burde være opdaget i 2012

Ekstra Bladet er i besiddelse af dokumentation, der viser, at de mange millioner er overført til den mistænkte svindlers konti, der alle hører hjemme i Nordea.

- Allerede i 2012, efter der er overført 280.000 kroner til vedkommendes konto, har banken en pligt til at spørge ind til, hvor pengene stammer fra, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der er ekspert i bekæmpelse af hvidvask og løbende har fulgt de store hvidvasksager i både Nordea og Danske Bank.

- Hvis man var begyndt at bore i det der, kunne svindlen formentlig være stoppet, konstaterer Jakob Dedenroth Bernhoft, der også er indehaver af virksomheden Revisorjura.

Dermed kunne Nordea have reddet andelsforeningens beboere fra at blive svindlet for yderligere 8,8 millioner kroner, som svindlen frem til 2019 løber op i.

Se også: Beboere i chok: Politi sylter enorm svindelsag

Nordea skulle have droppet kunden

De danske banker er underlagt en indberetningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Bagmandspolitiet), hvis de opdager mistænkelige transaktioner hos deres kunder.

Det vides ikke, om Nordea har indberettet kunden, men selv hvis det var sket allerede i 2012, er det ifølge hvidvaskeksperten ingen undskyldning for, at Nordea lod den mistænkte svindler fortsætte sine transaktioner.

- Hvis banken har mistanke om, at deres kunder er kriminelle, mener jeg ikke, at det forhold, at de blot indberetter det til Bagmandspolitiet, kan lade bankerne fortsætte med at have kunder, man har mistanke om er kriminelle.

Hvis banken har mistanke om, at deres kunders overførsler stammer fra kriminalitet, mener jeg ikke, at banken kan fortsætte med at have dem som kunder, uanset hvordan Bagmandspolitiet må behandle deres indberetninger, konstaterer Jakob Dedenroth Bernhoft.

Nordea: 'Vi reagerer'

Ekstra Bladet har mandag forholdt Nordea sagen.

I en besked fra Nordeas kommunikationsafdeling lyder det, at man ikke kan kommentere den konkrete sag, men:

'Vi reagerer og indberetter til de relevante myndigheder, hvis vi ser aktivitet der ligger udenfor, hvad der er normalt for en given kunde over tid - det gælder både i privat og erhvervsammenhæng.'

Se også: Kenneth afslører svindel for 9,2 millioner kroner

Brugt af Britta Nielsen

Det er langtfra første gang, Nordea er indblandet i en større svindelsag.

Banken spillede også en central rolle i Britta Nielsen-sagen. Blandt andet var det Nordea, Britta Nielsen brugte, da hun igennem tiden overførte et tocifret millionbeløb til sine og sønnen Jimmys konti i Sydafrika.

Det var også i Nordea, Britta Nielsens datter havde sine konti, hvortil der blev overført flere millioner kroner.

Samtidig er Nordeas filial på Vesterport i København tidligere blevet kædet sammen med potentiel hvidvask for flere milliarder kroner.

Den mistænkte storsvindler er fortsat på fri fod, da Københavns Politi endnu ikke har haft tid til at efterforske sagen. Læs mere om det her.