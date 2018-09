Kunne have været afværget: Kvinde holdt som gidsel af psykotisk mand i eget hjem

Holdt kvinde hårdt om halsen - var for syg til at blive fremstillet i grundlovsforhør

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): En kvinde blev lørdag udsat for en brutal oplevelse. I godt en halv time blev hun holdt fanget i sit eget hjem af en tydeligvis psykotisk mand, der var trængt ind i hendes hjem.

Sagen endte, da politiet nåede frem, og her fik talt manden ned.

Den 28-årige, psykotiske mand blev i dag fremstillet i grundlovsforhør in absentia. På grund af sin mentale tilstand, og fordi han er medicineret, var manden ikke frisk nok til selv at være til stede ved retsmødet.

Her kom frem, at kvindens nederdrægtige oplevelse sandsynligvis kunne have været undgået. Tidligere på dagen lørdag, var manden blevet udskrevet fra en psykiatrisk afdeling.

For allerede dagen før, fredag, havde han nemlig gjort noget lignende, hvor han var trængt ind til vildt fremmede mennesker i deres bolig.

Også ved den første episode var politiet blevet tilkaldt og havde sørget for, at manden var blevet indlagt på den psykiatriske afdeling ved Bispebjerg Hospital.

- Men, vi kender jo alle til situationen med de manglende psykiatriske sengepladser, lød det fra Line Steffensen, anklager ved dagens grundlovsforhør.

Og derfor var manden altså atter løs i Københavns gader lørdag.

Trængte ind hos kvinde

Ved grundlovsforhøret gjorde anklageren rede for, hvordan den 28-årige mand ved 16.20-tiden var trængt ind til den tilfældige kvinde, der bor i en etageejendom i Brønshøj. Manden havde kun været iført sort undertrøje og ditto underbukser, da han via et kældervindue skaffede sig adgang til ejendommens bagtrappe.

Her havde han banket på kvindens køkkendør. Kvinden havde reageret og åbnet døren i den tro, at det var hendes mand, der var kommet hjem.

I stedet var det den 28-årige, og han skubbede nu kvinden tilbage og gik ind i lejligheden. Køkkendøren låste han efter sig.

I de næste 20-30 minutter holdt han konstant fast på kvinden. Blandt andet tog han halsgreb på hende, ligesom han også holdt hende hårdt om livet.

Manden blødte fra sår på fødderne og hænderne. Til kvinden forklarede han, at han blev forfulgt. og at han var blevet forsøgt skudt.

Han ville helst have, at de kun lå nede på gulvet, så de fiktive personer, han påstod sig forfulgt af, ikke kunne skyde ham ned gennem vinduet.

Tilfældigvis havde kvinden erfaring med psykotiske personer, og hun genkendte derfor, at manden havde det meget skidt. Dette lagde han dog heller ikke skjul på.

Han forklarede blandt andet, at han ikke havde sovet i flere dage, og at han havde taget kokain.

Ringede til politiet

Undervejs i forløbet fik kvinden fat i sin telefon, og ringede 112. Dette var indtrængeren for så vidt indforstået med. Men han frygtede stadig at blive likvideret, så det var en balancegang, kvinden derfor var ude i.

To politipatruljer blev sendt til adressen, hvor betjentene hørte nogle hårde, insisterende bank på et første sals vindue.

- Som et tegn på, at man inde i lejligheden havde brug for hjælp, som anklageren formulerede det.

- Betjentene sparkede køkkendøren op, fordi man frygtede,der var akut fare for kvindens liv, forklarede anklageren.

Inde i lejligheden havde manden nu trukket kvinden med ud på badeværelset. Han frygtede fortsat at blive skudt. Han troede ikke på, at betjentene var alene, og at de ikke stod i ledtog med de fiktive personer, som han mente sig forfulgt af.

Det lykkedes dog efter lidt tid at få snakket manden så meget til ro at han uden ballade lod sig anholde.

Manden blev derefter kørt tilbage til Bispebjerg Hospital og atter indlagt.

Som tidligere nævnt havde manden allerede fredag kastet sig ud i en lignende sag. Her var han ved 07-tiden om morgenen trængt ind i tilfældig bolig på Teglholmen, hvor han i stuen havde begået hærværk.

Beboerne havde derfor tilkaldt politiet. Da betjentene nåede frem, var manden gået udenfor igen og her forskanset sig i kranbil.

Efter lidt snak frem og tilbage var manden frivilligt taget med betjentene.

Ved dagens retsmøde blev manden varetægtsfængslet i foreløbigt 14 dage. Anklageren dokumenterede, at han tidligere både havde været indlagt og dømt i sager om forskellige former for krimianlitet.

Det kom frem ved grundlovsforhøret, at mandens psykose muligvis er udløst af kokain.