Kunstmaler efter tre indbrud: Nyt galleri med panserglas og røgkanon

Tre gange har kunst-tyve indenfor få uger smadret og stjålet kunst hos den vestjyske kunstmaler og galleriejer Niels Kongsbak fra Esbjerg.

Indtil nu har det kostet ham - eller rettere hans forsikringsselskab - 125.000 kroner. Hertil kommer en masse besvær med oprydning.

Nu flytter galleri-ejeren ind i helt nye lokaler med panser-glas, rullegitter og røgkanoner for at få fred.

Kunstmaler og galleriejer Niels Kongsbak. Privatfoto

Umiddelbart efter det første indbrud blev Niels Kongsbak ringet op.

- Personen tilbød at fortælle, hvor de stjålne bronze-skulpturer befandt sig. Han ville dog have en dusør på 5.-10.000 kroner. Det ville jeg ikke betale. Og så blev røret lagt på, fortæller Niels Kongsbak.

Sten ind gennem ruden

Personen ringede, før det overhovedet var kendt i offentligheden, at galleriejeren havde haft indbrud.

Siden har der været indbrud to gange mere i det lille galleri i Strandbygade.

Privatfoto

Alle tre gange er der blevet smidt en sten fra fortovet ind gennem butiksruden.

- Tyvene har blandt andet stjålet malerier af Troels Trier og smadret et glasfad af Peter Svarer til 6.000 kroner. Også en keramikkrukke til 5.800 kroner er blevet ødelagt. Tyven - eller tyvene - ødelægger for mere end de stjæler. Det er selvfølgelig psykisk hårdt at blive vækket tre gange om natten af politiet, som kan fortælle om endnu et indbrud, fortæller Niels Kongsbak.

Ikke det dyreste

Niels Kongsbak undrer sig over, hvorfor tyvene lige præcis har kastet sig over ham. Tyvene er heller ikke stukket af med de dyreste kunstgenstande under de tre indbrud.

- Jeg er både vred og ked af det. For jeg er jo bare en lille galleriejer, som slet ikke er vant til sådant noget her. Jeg har haft galleri i København i 25 år, og her var der aldrig problemer. Det går naturligvis også min hustru Iben på. Det er hende, der hører telefonen ringe om natten.

Privatfoto

Niels Kongsbak flytter til mere sikre lokaler i Kongensgade 100. Her har en urmager tidligere holdt til, så butikken er noget mere sikret end galleriet i Strandbygade.

- Indtil vi har overstået flytningen, så er der sørget for særlig overvågning af mit nuværende galleri. Heldigvis har forsikringsselskabet været forstående indtil nu, siger den indbrudsplagede kunstner og galleriejer.