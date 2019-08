Kup gik helt galt: Glemte sit barn på gerningsstedet

To kvinder er nu anholdt og sigtet for tyveri

To kvinder er anholdt, efter at de sammen med en tredje kvinde stjal en barnevogn i en Bambi Baby-butik i New Jersey 16. august.

Kuppet gik helt galt, da den ene af kvinderne glemte sit eget barn, da hun forlod butikken med den stjålne barnevogn.

Det skriver flere medier heriblandt NBC New York.

Nu har butikken offentliggjort en overvågningsvideo, der viser, hvordan den ene kvinde stjal barnevognen, mens de to andre distraherede en ekspedient. Se klippet over artiklen.

Herefter forlod alle tre kvinder butikken. Problemet var bare, at den ene kvinde glemt sit barn, som hun bar på sin arm, da hun ankom til gerningsstedet.

Kvinden vendte tilbage til butikken seks minutter senere for at hente barnet. To af kvinderne, der begge er fra England, er nu anholdt og sigtet for tyveri.

Den tredje kvinde er endnu på fri fod.

Barnevognen, der har en værdi af cirka 2000 danske kroner, er afleveret tilbage til butikken.