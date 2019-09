Kurt Kragh om familiedrab: Jeg har sjældent været så berørt

Otteårige Christopher blev i 2010 offer for en type forbrydelse, der får forsvindende lidt opmærksomhed i dansk politiefterforskning. Han blev skudt og dræbt af sin far, som efterfølgende tog sit eget liv.

Tidligere drabschef på Rejseholdet Kurt Kragh undersøger sammen med journalist Marie Louise Toksvig de såkaldte familiedrab i en ny serie, der starter på Kanal 5 tirsdag aften.

Ekstra Bladet har talt med Kurt Kragh om hans oplevelser med undersøgelsen af sagerne i forbindelse med tv-programmerne. Han håber, at det, de finder frem til, kan hjælpe i forebyggelsen mod lignende sager.

- På Rejseholdet beskæftigede vi os ikke med sådanne sager, og det hænger sammen med, at de jo alle sammen er opklaret stort set med det samme. Man ved, hvem der er gerningsmanden. Men jeg har altid tænkt over, hvad det er, der driver nogen til at tage livet af deres eget kød og blod, siger han.

Den erfarne efterforsker lægger dog ikke skjul på, at han er blevet følelsesmæssigt berørt i sin søgen efter svar på den undren. Han har i programmet stået over for pårørende, som i samtalerne med ham igen gennemlever de værste øjeblikke i deres liv.

- Jeg vil sige det sådan, at i de 27 år, jeg var i Rejseholdet, har jeg sjældent arbejdet med noget, som har berørt mig så meget som det her. Det var hårdt at tale med de pårørende som for eksempel Christophers mor, fordi man virkelig kan sætte sig ind i, hvordan det må føles.

- Det var virkelig barskt, synes jeg. Der skulle jeg mobilisere alle mine professionelle forsvarsværker for ikke at blive påvirket af situationen, siger Kurt Kragh.

Kurt Kragh er tidligere drabsefterforsker på Rejseholdet. Nu undersøger han sammen med journalist Marie Louise Toksvig en række sager om familiedrab. Foto: Discovery Networks Danmark

To motiver

Gennem programrækken kommer seks sager om familiedrab under behandling med fokus på gerningsmandsprofilering - en teknik som ikke tidligere har været anvendt i sådanne sager.

- Når man profilerer i en sag, så er det første, man kigger på, motivet, og det næste er, hvilke karaktertræk man kan sætte på gerningsmanden. Når man som i disse sager kender gerningsmanden, er det noget nemmere. Familie, arbejdskolleger og bekendtskabskredsen kan give en masse nyttige informationer, siger Kurt Kragh.

Kurt Kragh ser kun to overordnede motiver i disse sager: Jalousi og hævn.

I sagen om den 47-årige mand, som i 2010 dræbte sin søn Christopher, inden han tog sit eget liv, er begge motiver ifølge den tidligere efterforsker til stede. Han var skilt fra Christophers mor og ønskede ifølge moderen at få hende tilbage.

- Overskriften for jalousimotivet er angsten for at miste. Der er ingen tvivl om, at det i næsten alle sagerne også er det, det går på. Det er det også her. Altså at han skal miste Christophers mor. Det, der trigger ham, er sandsynligvis, at det går op for ham, at det aldrig bliver dem igen, siger Kurt Kragh.

Christophers mor giver i programmet udtryk for, at eksmanden ønskede at hævne sig på hende.

- For at kunne forstå, hvordan man er i stand til at hævne sig ved at dræbe deres fælles søn, - for det er jo den ultimative hævn - er man nødt til at gå ind under huden på gerningsmanden og nå frem til vedkommendes personlighed, siger Kurt Kragh.

Christophers mor medvirker i tv-programmet, hvor hun for første gang fortæller sin historie. Hun har valgt at være anonym. Foto: Discovery Networks Danmark

En særlig type

I sagen forsøger Kurt Kragh og Marie Louise Toksvig at finde frem til, hvilke træk ved hans personlighed, der kan have medvirket til hans beslutning om ikke bare at tage sit eget liv, men at tage Christopher med sig i døden.

De taler blandt andre med en ven af faderen, René Høberg Pedersen, som fortæller om den 47-årige, at han var en verdensmand med dyre vaner, som gik op i at give det rigtige indtryk udadtil. Han var somme tider også til falds for løgne.

- Jeg fik at vide, at hans forældre var døde. Det fandt jeg så ud af senere hen, at det ikke var rigtigt, for de var trods alt med til hans begravelse, siger vennen i programmet.

Kurt Kragh finder sammenlignelige træk hos flere af gerningsmændene i de seks sager om familiedrab. Det er ifølge den tidligere efterforsker træk, som går igen i mentalerklæringer på gerningsmænd, som er karakterafvigende.

- De er blandt andet manipulerende, de lyver, tager ikke ansvar for egne handlinger og de har en narcissistisk, uforholdsmæssig selvopfattelse. De betragter andre mennesker som ting de bare kan bruge, siger han.

Det er en beskrivelse, der kan genkendes i vennen René Høberg Pedersens erindringer. Han fortæller om, hvordan den 47-årige nærmest forfulgte ekskonen og hendes nye kæreste efter skilsmissen.

- Der var ingen tvivl om, at han var den styrende. Lidt besidderisk og nok også ret manipulerende, når det kom til stykket, siger han.

Otte-årige Christopher blev skudt af sin far - nyt tv-program dykker ned i flere sager om familiedrab. (Privatfoto)

Ingen undskyldning for drab

Kurt Kragh har præsenteret de fund, han og Marie Louise Toksvig har gjort i programrækken for en psykolog, som ud fra de karaktertræk, der går igen hos gerningsmændene, ikke er i tvivl om, at personlighed er en medvirkende årsag til, hvorfor man kan få sig selv til at slå sit barn ihjel.

Men ifølge den tidligere drabschef er der ingen undskyldning for en så grusom handling.

- Begrebet 'familietragedie' indgår ikke i min vurdering. Det er et menneske, som dræber et barn. Og et barn er det mest uskyldige der findes. Der er ingen undskyldende elementer i at dræbe et barn. Domstolene finder heller ingen undskyldende omstændigheder i at dræbe et barn. Og sådan skal det også være, siger han.

Første afsnit i 'Blodspor' blev sendt på Kanal 5 tirsdag aften. De andre afsnit sendes de følgende tirsdage.