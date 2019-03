Kurt Kragh om Ghazala-drabet: - Uden for min fatteevne

Et skud fra en Smith & Wesson Magnum-revolver rammer forbi. 'Bror, hvad er det, du gør?' udbryder Ghazala Khan til sin 29-årige bror, der netop har affyret skuddet. Men beslutningen er taget.

Ghazala og hendes nygiftemand skal slås ihjel. Efter et par brag ligger gerningsmandens søster likvideret på asfalten, og ægtemanden er blevet skudt i maven. Han overlever og har siden da skiftet identitet for at skjule sig for svigerfamilien.

Ghazalas familie havde planlagt, hvem hun skulle giftes med. Men hun forelskede sig og valgte derfor at flygte fra sin familie og gifte sig med ham. Det kunne familien ikke bære, og for at forsvare deres ære, måtte de dræbe hende.

- Det var en fuldstændig bevidst, nøje planlagt og overlagt handling. Hun skal fanges. Hun skal dræbes, siger tidligere souschef ved Rigspolitiets Rejsehold Kurt Kragh til Ekstra Bladet.

Det var en ren likvidering, der er foregik 23 september 2005 på Slagelse Banegård, mener Kurt Kragh. Gerningsmanden forklarede sig med, at han handlede i nødværge. Privatfoto

Han tager dig med bag om den drabelige sag, der udfoldede sig på Slagelse Banegård 23. september 2005, i krimiserien 'Profil af en morder II - Familien der likviderede Ghazala'

Kurt Kragh efterforskede æresdrabet, og i de 27 år, han var ved Rejseholdet, var det den sag, der personligt og fagligt fyldte mest hos ham.

Et vidne løb efter broren, der skød Ghazala og hendes mand.

- Jeg har en datter, der var næsten samme alder som Ghazala, da drabet blev begået. At slå sin egen datter ihjel er fuldstændig uden for min fatteevne.

- Der er ikke mange sager, der har påvirket mig personligt. Men at man kan være i stand til at dræbe sit eget kød og blod, har jeg rigtig svært ved at forstå, siger han.

104 års fængsel

Hele ni personer blev tilsammen idømt 104 års fængsel i sagen om æresdrabet på 18-årige pakistanske Ghazala. Seks af dem var beslægtede med skudofferet.

- Motivationen var, at ens ære blev krænket, og man mistede anseelse i den kultur, man havde taget med til Danmark. Jeg kan godt forstå deres kulturbaggrund. Men at man gør det så koldt og nådesløst, det kan jeg ikke forstå, siger Kurt Kragh.

Kurt Kragh, der efterforskede æresdrabet på 18-årige Ghazala, fortæller i dokumentaren 'Familien der likviderede Ghazala' om den grufulde sag efterforskningen bag. Foto: Jakob Boserup

Den 29-årige bror blev hurtigt fundet efter likvideringen. Han blev anholdt, tilstod og viste politiet, hvor han havde gemt mordvåbnet. Normalt er det nok til, at sagen anses som opklaret.

Det var kun, fordi Rejseholdet fik en mistanke om, at noget var galt, at hele familien blev dømt.

Verdenshistorisk

For slår en bror sin egen søster ihjel, uden andre står bag?

Kurt Kragh og Rejseholdet var ikke overbevist. De oprettede derfor en gruppe, der skulle finde dokumentation, så de kunne få skovlen under familien.

18-årige Ghazala Khan var dansk statsborger, men levede sit liv i Pakistan. Hun vendte tilbage til Danmark hver tredje måned for at få fornyet til visum. Politifoto

Det lykkedes, og dermed er sagen ifølge Kurt Kragh den første i kriminalhistorien, hvor det er lykkedes at få dømt en hel familie for at stå bag et æresrelateret drab på et familiemedlem.

Dokumentaren 'Familien der likviderede Ghazala' i krimiserien 'Profil er en morder II' vises på Kanal 5 i aften klokken 21.