Kvinde afslørede mørk hemmelighed på sit dødsleje: Nu skal faren i fængsel

Under retssagen kaldte dommeren ham for 'skammelig og ondskabsfuld'

Da en kvinde fra Storbritannien i 1990'erne lå på sit dødsleje, nåede hun at fortælle sin mand, at hendes far havde gået seksuelle overgreb på hende. Overgrebene havde blandt andet resulteret i, at hun blev gravid tre gange.

Hun gennemførte alle tre graviditeter, og hun fødte sit første barn, da hun var 20 år.

En DNA-test bekræftede senere kvindens påstand, men hendes mand fortsatte med at tage sig af de tre børn.

Det skriver BBC.

Manden meldte det først til politiet i 2012, men på daværende tidspunkt boede den nu 81-årige far Ashraf Khan i Paktistan. Han kunne derfor først blive retsforfulgt i Storbritannien, da han vendte tilbage i 2016.

I starten nægtede Ashraf Khan sig skyldig i at have begået overgreb mod sin datter, men i maj måned erkendte han at have begået tre overgreb, der fandt sted i 1980'erne.

Under retssagen kom det frem, at de tre børn alle er efterladt med fysiske men. Her kaldte dommeren Jonathan Durham Ashraf Khan for 'skammelig og ondskabsfuld'. Onsdag blev han idømt fire og et halvt års fængsel.