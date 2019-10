Kvinde alvorligt kvæstet i højresvingsulykke

En kvinde er onsdag morgen kommet alvorligt til skade i en højresvingsulykke i på Amager.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Kvinden, der er 72 år, kom kørende på cykel, da en lastbil ramte hende i krydset ved Øresundsvej og Finsvej.

- Cyklisten er påkørt og har været nede og ligge. Hun er kørt til traumecentret med alvorlige kvæstelser, fortæller vagtchefen.

Kvindens pårørende er underrettet.

'Utroligt påvirket' af situationen

En bilinspektør har været på stedet for at undersøge lastbilen nærmere.

- Der er ikke noget, der tyder på andet end en ulykke. Føreren var ikke påvirket, men vi har haft en bilinspektør ude for at tjekke, at lastbilens spejl-indstillinger, oplyser vagtchefen.

Da ulykken skete midt i myldretiden, var der mange vidner til stede.

Føreren af lastbilen er en 48-årig mand.

- Han er selvfølgelig helt utroligt påvirket af situationen, lyder det fra Jesper Frandsen.