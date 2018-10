Kvinde alvorligt kvæstet: Nu efterlyser politiet disse mænd

Politiet efterlyser to mænd efter en alvorlig påkørsel i sidste måned

Fredag 28. september blev en kvindelig cyklist påkørt af to mænd på en knallert på Chr. 8.'s vej i Silkeborg tæt ved Viborgbroen.

Cyklisten kom alvorligt til skade i forbindelse med uheldet, hvor de to mænd efterfølgende flygtede fra stedet på en knallert af ukendt mærke og uden nummerplade.

Det får nu Midt- og Vestjyllands Politi til at bede offentligheden om hjælp til at finde de to mistænkte mænd.

Det sker i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet kørte de to mænd på knallerten i den forkerte side af vejen, da de flygtede fra stedet.

- Vi har fået nogle gode overvågningsbilleder derudefra, og det håber vi kan hjælpe os videre i sagen, og derfor har vi valgt at offentliggøre billederne nu, siger politiassistent Flemming Just fra Lokalpolitiet i Silkeborg til Ekstra Bladet.

Ifølge Flemming Just er kvinden, der blev ramt af knallerten, stadig mærket af mén i dag.

- Hun er blevet opereret, for hun fik et alvorligt brud på kindbenet og en alvorlig hjernerystelse. Så lige i øjeblikket er hun sygemeldt og går derhjemme, og det kommer hun nok til i noget tid endnu. Derfor er det selvfølgelig en alvorlig sag, lyder det fra Flemming Just.

Udgiver signalement

Begge mænd beskrives som mellem 25-30 år og almindelige af bygning. Føreren af knallerten har mørkt hår, og han var iført mørke bukser og sort jakke på gerningstidspunket.

Passageren var iført sort hue, mørke bukser og en mørk jakke med lyseblå felter.

- Vi hører meget gerne fra vidner, der kan have set noget om sagen, lyder det fra Flemming Just.

Du kan se flere billeder af de mistænkte herunder:

Politiet efterlyser disse mænd. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Mændene flygtede fra stedet på knallert. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Har du set disse mænd? Så kontakt politiet på 114. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Ved du noget om sagen, eller har du set de to mænd, så kan politiet kontaktes på 114.