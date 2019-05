Kvinde anholdt: Brød ind i hus, klappede hunden, vaskede op og gik igen

En kvinde fra Ohio blev mandag anholdt af politiet efter angiveligt at være brudt ind i et hjem, hvor hun høj på stoffer gav sig til at klappe hunden og tage opvasken, inden hun smuttede igen uden at have stjålet noget.

Husets ejer kontaktede politiet og anmeldte, at kvinden var brudt ind ad bagdøren i huset i Hamden. Her satte hun sig ned på sofaen og klappede hunden. Bagefter rejste hun sig op, vaskede den beskidte service op og gik igen.

Det skriver blandt andre abc news og det lokale medie WSAZ.

Hun var væk, da betjente fra Vinton Conuty Sheriff's Office ankom til huset. Husejeren fortalte dem, at familien ikke kendte kvinden, og at hun ikke var blevet inviteret indenfor.

Mens politiet stod og talte med offeret, fik de et nyt opkald om den samme kvinde, der gik rundt lige i nærheden og bankede på folks døre.

Da de fandt hende, oplyste hun et falsk navn, men det viste sig hurtigt, at hun hed Cheyenne Ewing. Hun fortalte betjentene, at hun ikke havde sovet i to dage. De vurderede, at hun var påvirket af stoffer.

Kvinden er nu blevet sigtet for indbrud.