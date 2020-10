Kvinde anklages for at bruge stjålne penge på online casino

I september mødte en 40-årig kvinde op i Retten på Frederiksberg for at tilstå mere end 100 tilfælde af databedrageri.

Men den mørkhårede kvinde var ikke i stand til at tilstå denne dag, hvor der udover anklager og forsvarer også var mødt flere tilhørere op.

Fredag er det så blevet tid til at give tilståelsen endnu en chance.

Kvinden er tiltalt for i alt 173 forskellige forhold, som primært handler om databedrageri.

Forsvareren i sagen, Lone Damgaard, forventer, at hendes klient kommer til at tilstå denne gang.

- Jeg forventer, at min klient erkender sig skyldig i mere eller mindre samtlige forhold, siger hun.

Men Lone Damgaard tilføjer, at der kan være forhold i anklageskriftet, som den tiltalte kvinde kan have svært ved at huske, fordi det strækker sig helt tilbage til 2017.

Kvinden brugte stjålne NemID-oplysninger og stjålne betalingskort til at optage store lån hos forskellige låneinstitutter, fremgår det af anklageskriftet.

Hun skal blandt andet have overført tusindvis af kroner til en spilkonto på internettet. Og skal man tro anklageskriftet, blev disse penge brugt på et online casino.

Den 40-årige kvinde skal desuden have brugt stjålne betalingskort til at shoppe løs hos en lang række butikker på internettet - heriblandt Matas, Imerco og H&M.

Alt sammen skal være blevet begået fra en adresse i København mellem 2017 og slutningen af 2019.

Ud over fredag er der afsat to yderligere dage til retssagen – den 2. og 4. november – men Lone Damgaard forventer, at sagen bliver afkortet såfremt hendes klient ender med at tilstå.