Kvinde anklaget for at lyve om kræft: Svindlede by for 250.000

Lucy Wieland er anklaget for at lyve om, at hun var døden nær af en kræftsygdom, mens hun samlede penge ind fra folk i byen, hun boede i

En kvinde, der angiveligt barberede sig skaldet og sagde, at hun var ved at dø af kræft for at samle penge ind, er netop blevet anklaget for flere ulovlige forhold.

Lucy Victoria Wieland på 28 år er anklaget for at have svindlet sin familie, kæreste og hele byen Townville i Australien for 55.000 australske dollars svarende til omkring 250.000 danske kroner.

Hun fortalte de mange givere, at pengene skulle bruges på behandlinger for kræft i æggestokene.

Pengene blev indsamlet via siden 'GoFundMe'.

Det skriver det lokale medie Townsville Bulletin, der har fået adgang til dokumenter for retssagen mod kvinden.

Hun er anklaget for tre tilfælde af svindel, to tilfælde af forfalskning af dokumenter og ulovlig besiddelse af stoffer.

Lucy Wieland snød også sin ekskæreste Bradley Congerton, der tog sig af hende, mens hun spillede 'syg'.

Han har efterfølgende afsluttet forholdet med kvinden, efter svindlen kom frem.

Hele byen blev snydt

Politiet efterforsker et forhold, hvor kvinden har modtaget penge fra byens baseball-hold under falske forudsætninger.

Flere folk i byen er i chok over, at Lucy Wieland har snydt dem for penge.

Barberen Alan Keefe-Jackson har udtalt sig til mediet og fortalt, at han er helt chokeret over afsløringen, og han anser sig selv som 'heldig' for kun at have mistet 1000 australske dollars.

Lucy Wieland er også anklaget for et have fabrikeret et falskt brev fra hendes læge.

Retssagen mod kvinden starter 22. januar.