Kvinde anmelder voldtægt på Folkemødet

En 18-årig kvinde fra Jylland har mandag anmeldt, at hun har været udsat for en voldtægt under Folkemødet på Bornholm

En yngre kvinde har anmeldt, at hun har været udsat for en voldtægt natten mellem fredag og lørdag i Allinge på Bornholm.

Det har fået Bornholm Politi til at iværksætte en efterforskning.

Det bekræfter efterforskningsleder Henrik Schou over for Ekstra Bladet.

- Der er tale om en 18-årig kvinde fra Århusområdet, der har været til Folkemødet. Hun har anmeldt, at hun er blevet voldtaget i den nordlige del af Allinge i en park der hedder Danchells Anlæg, oplyser efterforskninglederen til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen skete til politiet i Horsens, men da gerningsstedet ligger på Bornholm, er det her den videre efterforskning sker. Her har Bornholms Politi afspærret et område ved Danchells Anlæg for at sikre eventuelle beviser.

- Vi skal til at sporsøge med gruppe 1 hunde, som er nogle særlige sporehunde. Dem venter vi på kommer med færgen her klokken 10, oplyser Henrik Schou til Ekstra Bladet.

Han oplyser endvidere, at politiet har fundet mulige spor i området, men om det har relation til sagen, ved de endnu ikke. Efterforskningen kompliceres yderligere, af det dårlige vejr, der har været på Bornholm i weekenden, ligesom at 114.000 besøgende på Folkemødet også sætter sine spor:

- Der har været mange mennesker og rigtig meget regnvejr fredag og lørdag, så er forholdenende er ikke optimale i forhold til sporsøgning, fortæller Henrik Schou, der samtidig bekræfter, at de endnu ikke har nogen mistænkte i sagen.