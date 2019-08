Kvinde anmelder voldtægt: Politi efterlyser vidner

Ifbm. anmeldelse om voldtægt mod yngre kvinde lørdag ml. kl. 4 og 5 i Ansgar Anlæg v. Sdr. Boulevard i Odense, efterlyses vidner, som måtte have et to mænd overfalde en yngre kvinde trækkende med cykel. De to mænd skulle tale dansk og være lyse i huden. Ring 114. #politidk