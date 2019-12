Kvinde bag seksuelle overgreb på børn anholdt: - Det er et gennembrud

Det er første gang at et sammarbejde mellem dansk og filipinsk politi fører til en anholdelse i en pædofili-sag

I et samarbejde mellem dansk og filipinsk politi er det lykkes at få anholdt en filipinsk kvinde, der stod bag liveshows med seksuel udnyttelse af børn i Filipinerne.

Det er første gang at et sammarbejde mellem det danske politi, der også tæller Rigspolitiets NC3, og det fillipinske politi er lykkes. Derfor omtaler politiet det som et slags gennembrud.

- Det er et gennembrud fordi, det er første gang, at vi får filippinerne til at anholde en bagmand. Det er ikke et nemt land at få opklaret den slags kriminalitet i, men vi løb dem på dørene, fordi vi vidste, at der foregik overgreb mod børn. Derfor er vi enormt glade for resultatet og ser det som en tidlig julegave, siger politikommissær Flemming Kjærside fra NC3 til Ekstra Bladet.

Anholdelsen er en udløber af en sag hos Nordsjællands Politi, hvor en 63-årig mand fra Nærum tidligere i år blev idømt fire år og seks måneders fængsel for at have betalt for at se live streamet shows med børn, der var under 12 år.

I nogle tilfælde var der tale om voldtægt, andre gange var det blufærdighedskrænkelse. Især piger var ofre. I anklageskriftet hedder det, at prisen på et overgreb på et barn lå mellem 120 og 360 kroner.

Det var oplysninger i denne sag, der gjorde det muligt for filipinsk politi at identificere kvinden.

Ved anholdelsen i december blev kvindens to børn, en dreng på 7-8 år og en pige på 10-11 år, der er blevet udnyttet i shows og videoer, tvangsfjernet, mens et spædbarn blev overgivet til et nærtstående familiemedlem. I hvert fald et af kvindens børn blevet brugt i sagen fra Nærum.

Nordsjællands Politi indledte efterforskningen mod manden i 2016. Det skete på baggrund af et tip fra det amerikanske forbundspoliti, FBI. Sagen mod den filippinske kvinde efterforskes nu videre af det filippinske politi.