Kvinde beskyldte hele familien for incest: Sendte falske billeder til bekendt

Ung kvinde er blevet fængslet for falsk anmeldelse, efter hun fik både mor, far, søster og bror fængslet

Hun fik hele familien - både mor, far, bror og søster, fængslet for incest, vold og voldtægt gennem en årrække. Onsdag blev den 24-årige kvinde så selv varetægtsfængslet - sigtet for falsk anmeldelse.

I retten på Bornholm indrømmede hun, at beskyldningerne var løgn fra ende til anden.

Hun indrømmede også, at hun på internettet har hentet et billede af en krop med mærker fra vold og sendt det til en bekendt som dokumentation for, at hun var blevet slået. Det fremgår af retsbogen.

Anstreng forhold til familien

Kvindens forsvarer, John Jørgensen, fortæller til Ekstra Bladet, at kvinden gennem længere tid ikke har haft noget at gøre med sin familie.

- Hun er selvfølgelig lidt brødebetynget over det og håber, at hun kan få et forhold til dem senere hen igen, og det kan jeg forstå, at familien også gerne vil. Men der har været et lidt anstrengt forhold i familien, siger advokaten.

Han mener, at kvinden, som er beskyttet af navneforbud, blev presset ind i den falske anmeldelse. Det var ikke hende selv, der i første omgang gik til politiet, men en af de vejledere, der er ansat til at hjælpe hende.

- Hun har snakket med dem, og så indgav de en anmeldelse. Derefter blev hun afhørt af politiet flere gange, og først ville hun ikke sige noget, fordi hun ikke ville genere nogen og ikke ville have nogen fængslet, men så blev hun presset og presset. Til sidst kunne man jo få hende til at sige hvad som helst, og så fantaserer hun åbenbart for meget.

- Det lyder, som om, du mener, hun er blevet tvunget til at angive falsk anmeldelse?

- Nej, jeg kan ikke sige, hun er blevet tvunget. Men som jeg sagde i proceduren, så er hun sådan et menneske, som man netop kan få til at sige hvad som helst, hvis hun bliver presset længe og hårdt nok.

Fængslet i tre dage

Af retsbogen fremgår det, at kvinden kom til første videoafhøring, men afbrød den forholdsvist hurtigt og sagde, at hvis hun fortalte mere, ville politiet bare tage ud og hente hendes hendes far.

Dagen efter kom hun tilbage og en ny afhøring blev gennemført. Herefter blev hele familien anholdt og fængslet i tre gange 24 timer.

Hendes far blev anmeldt for mishandling, incest og voldtægt, ulovlig tvang og opfordring til vold.

Broderen blev anmeldt for vold og forsøg på voldtægt.

Moderen blev anmeldt for forsøg på ulovlig tvang, vold og opfordring til vold.

Søsteren blev anmeldt for forsøg på ulovlig tvang og vold.

Alle fire blev løsladt 6. juli.

Måtte hive sandheden ud af hende

I går, tirsdag, blev den 24-årige kvinde så igen afhørt og endte med at gå til bekendelse.

- Betjenten sagde: 'Jeg tror ikke på noget af det, du siger', og så kom han med eksempler på ting, der ikke kunne passe. Og så gik hun ganske langsomt til bekendelse med en ting ad gangen.

- Så hun måtte også presses til at sige sandheden?

- Ja, den må de også hive ud af hende. Men i det hele taget er hun meget fåmælt. Hun skal generelt presses til at sige noget.

Under retsmødet kom det frem, at kvinden kom med de falske beskyldninger, fordi hun ikke følte, hun havde fået nok opmærksomhed fra de andre familiemedlemmer.

Hun skal nu gennemgå kriminalforsorgens personundersøgelse. Det er endnu ikke besluttet, om hun skal mentalundersøges.

Meget grov sag

Forsvareren er overrasket over, at retsmødet endte med en varetægtsfængsling.

- Det er kun en fængsling på det, der hedder retshåndhævelse, og det er meget sjældent, at man gør det. Der skal noget meget groft til, og det mener retten jo så åbenbart, at det her er.

Også anklager Benthe Pedersen Lund har udtrykt over for Ritzau, at hun aldrig har oplevet nogen blive varetægtsfængslet for det, som kvinden har gjort. Samtidig siger hun:

- Den er meget grov den her sag. Det er meget unikt.

- Det er så groft at beskylde nogen for disse meget, meget alvorlige sigtelser. Derfor har retten fundet, at retshåndhævelsen kræver, at hun ikke er på fri fod.

I første omgang er den 24-årige kvinde varetægtsfængslet til 8. august. Herefter skal en dommer tage stilling til, om hun fortsat skal sidde bag tremmer.