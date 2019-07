Kvinde boede med sin mors tre år gamle lig

Delissa Navonne Crayton fra den amerikanske delstat Texas er blevet arresteret af den lokale politi, fordi hun boede i en lille toværelses lejlighed med sin datter og liget af sin mor.

Det skriver BBC.

Da politiet ankom til den 47-åriges kvindes hjem, blev de mødt af en forfærdelig lugt og et grimt syn. På gulvet lå skelettet af kvindens afdøde mor.

Ifølge politiet døde kvindens mor efter et fald i lejligheden tilbage i 2016. I stedet for at kontakte de lokale myndigheder fortsatte Delissa Navonne Crayton med at bo sammen med sin datter i lejligheden.

Da dødsfaldet skete, var datteren under 15 år, derfor er kvinden nu blevet sigtet for at skade sit barn. Nu bor barnet hos en anden familie.

47-årige Delissa Navonne Crayton står til 20 års fængsel om en bøde på 80.000 kroner.

