Kvinde brød forlovelse: Så kørte tæskehold på 10 til Slagelse

Seks tiltalt for trusler, brandattentater og vold af særlig rå, brutal og farlig karakter. Kvindens far og bror overfaldet

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): En kvindes valg om at bryde forholdet til sin forlovede i begyndelsen af 2018 krænkede den forsmåede mand og hans ære så meget, at kvinden og hendes familie blev udsat for trusler og brandattentater.

Desuden blev tre mænd overfaldet med slagvåben og kniv.

Det hævder anklagemyndigheden hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mandag ved Retten i Næstved, hvor fem mænd med udenlandsk baggrund og en med dansk baggrund sidder tiltalt for trusler og vold af særlig rå, brutal og farlig karakter. En af de seks - en 20-årig mand - er desuden tiltalt for to brandattentater mod en adresse i Slagelse.

Det er politiets opfattelse, at de seks handlede i forening og efter forudgående forståelse. Og at det hele var iscenesat af kvindens 26-årige nu tidligere forlovede. Han menes at opholde sig i Libanon. Han har derfor hverken kunne sigtes eller tiltales.

Mistænkt for drab og drabsforsøg

Politiets anklager har over for Ekstra Bladet bekræftet mandens identitet.

Ekstra Bladet kan fortælle, at manden i forvejen er efterlyst og mistænkt for drab og drabsforsøg i Danmark. Et skuddrab på en 19-årig mand i Folehaven i København i april 2011. Og et drabsforsøg tre måneder senere med maskinpistol i Ali's Bageri i Heimdalsgade i København.

Anklagerfuldmægtig Mads Skovby har brugt mandag formiddag på at fortælle, hvad der er politiets opfattelse af den aktuelle sag. De seks, der alle er i 20'erne, nægter sig skyldige i det mest væsentlige. Nemlig påstanden om, at det hele skulle være planlagt på grund af krænket ære, oplyste deres forsvarere.

Forløb over flere måneder

Ifølge Skovby har der været tale om et forløb over flere måneder. Det begyndte 22. april, hvor kvinden og hendes familie blev truet med ordene 'der vil komme et skud gennem dit vindue'.

Kvindens søster fik 4. maj besøg på sin arbejdsplads i en forretning i Slagelse. Her fik hun overdraget en 9 mm patron fra en person, der ønskede at tale med hendes far eller hendes bror.

14. maj blev en bror ringet op af en person, som sagde 'det er os, der har været nede og lægge en patron hos din søster. Hvis du ikke hører efter, siger det bang'.

Og så mener anklagemyndigheden at to angreb med molotovcocktails mod den samme adresse 16. og 18. maj 2018 kan sættes direkte i forbindelse med sagen.

Maskeret og med slagvåben

Ingen af gangene nåede brandene dog at udvikle sig. Første gang knustes flasken slet ikke. Anden gang nåede brandvæsenet frem og forhindrede branden i at udvikle sig.

1. juni er det politiets opfattelse, at to biler med 4-5 personer i hver kører fra Lyngby i mod familiens bopæl i Slagelse.

Alle bortset fra chaufføren var maskerede. Med sig i bilen havde de koben, knibtang, skruetrækker, kniv og baseballbat, hævder anklagemyndigheden. Flere familiemedlemmer til kvinden flygtede fra adressen, men blev ifølge politiet indhentet og angrebet. Herunder kvindens far og bror.

Førstnævnte blev stukket syv gange i overarmen og fik punkteret en lunge.

To af de seks tiltalte mødte mandag slet ikke frem i retten. Den ene skjuler sig for politiet et sted i Danmark. Den anden forventes anholdt inden næste retsmøde på torsdag, oplyste anklageren.

Kun to af de tiltalte er stadig varetægtsfængslet.

Der er afsat fem retsdage til sagen, der forventes afsluttet 10. april.