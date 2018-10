Kvinde brugte 136 millioner i stormagasin

I løbet af ti år brugte hun 16 millioner pund - 136 millioner kr. i dagens kurs - i det mondæne britiske stormagasin Harrods. Nu skal hun forklare, hvor pengene stammer fra.

Zamira Hajiyeva er gift med en bankmand, der sidder i fængsel i den lille oliestat og tidligere Sovjet-republik Aserbajdsjan ved Det Kaspiske Hav.

Den 55-årige kvinde er en af de første, der skal stå til ansvar efter nye britiske retsregler - Unexplained Wealth Order - der skal afsløre penge, som stammer fra udenlandsk kriminalitet og korruption. Kort sagt: Hvidvask.

Kendt som 'fru H'

I første omgang forsøgte Zamira Hajiyeva at forhindre, at hun fik sit navn frem i offentligheden. Men nu har en kendelse ved den britiske retsinstans High Court bestemt, at hendes identitet ikke kan holdes skjult, skriver internationale medier.

Indtil nu har Zamira Hajiyeva kun været kendt som 'fru H', men navneforbuddet blev ophævet onsdag, da en dommer besluttede, at der ikke var nogen gode grunde til at opretholde det, skriver BBC.

Hvis hun ikke kan godtgøre lovlige kilder til sit enorme forbrug gennem en længere årrække, risikerer hun at få beslaglagt ejendomme og midler på bankkonti.

En ejendom i London, der står registreret som tilhørende Zamira Hajiyeva. Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix

De vilde indkøb i Harrods er ikke det eneste heftige forbrug, som britiske myndigheder vil have en forklaring på fra Zamira Hajiyeva.

Hun ejer også en ejendom til 15 millioner pund - tæt ved 130 millioner kr - som i øvrigt ligger i det velhavende Knightsbridge-område tæt ved Harrods, skriver BBC.

Ifølge BBC har kvinden også købt sig ind i en golfklub i Berkshire for 10 millioner pund (85 millioner kr.), erhvervet et Golfstream G550-privatfly til 31 millioner pund (265 millioner kr.) og så altså brugt de 16 millioner pund (136 millioner kr.) i Harrods.

Omregnet til dagligt forbrug har hun gennemsnitligt brugt 4.000 pund pr. dag, stormagasinet har haft åbent i perioden (knap 35.000 kr om dagen).

Ved en lejlighed købte hun juveler fra Cartier for 100.000 pund (854.000 kr.). En anden gang var det luksusartikler i herreafdelingen for 20.000 pund (170.000 kr.).

35 kreditkort

De mange indkøb skete på tre kontokort fra Harrods samt 35 forskellige kreditkort udstedt af et statskontrolleret pengeinstitut, International Bank of Azerbaijan, hvor hendes mand var direktør i en lang årrække.

Det er Jahangir Hajiyev ikke længere. Han fratrådte posten i 2015 og er siden idømt 15 års fængsel for bedrageri og misbrug af betroede midler.

Netop penge med en sådan skummel oprindelse er målet for den britiske Unexplained Wealth Order.

Kriminalfolk fra den særlige efterforskningsenhed National Crime Agency frygter, at der er sorte penge til en værdi af milliarder af pund investeret i den britiske ejendomssektor, der har boomet vildt i en årrække.