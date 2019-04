Kvinde død af brandskader: Kæreste fængslet

En 52-årig mand er søndag eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til 6. maj. Manden sigtes foreløbigt for at have dræbt sin jævnaldrende kæreste lørdag aften.

Manden nægter sig skyldig.

- Selve sigtelsen lyder på, at han ved hjælp af ild har dræbt kvinden. Selv siger han, at han ikke husker noget, siger anklager Claus Christensen.

Retsmødet blev holdt for åbne døre, hvorfor han gerne må gengive detaljer, der kom frem under retsmødet.

Det er en speciel sag, og kvinden har nogle skader, der er mistænkelige, forklarer anklageren.

Under retsmødet kom frem, at manden og kvinden gennem en årrække havde dannet par. Det blev også beskrevet, hvordan de var del af et misbrugsmiljø.

- Han forklarede også, at de plejer at ryge i sengen, lød det fra anklageren.

Under retsmødet forklarede den 52-årige, at han havde lagt sig til at sove, og derfor var uvidende om kærestens død.

- Men kvinden havde 32 afgrænsede skader på kroppen, hvilket er mistænkeligt, lød det fra anklageren.

Nu handler det først og fremmest om at få undersøgt lejligheden til bund, for at se om brandårsagen kan have en anden baggrund.

Desuden mangler også en opduktionserklæring, som eventuelt kan være med til at løfte sløret for kvindens død.