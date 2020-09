Kvinde død: Drak forgiftet øl

En svensk kvinde er død efter at have drukket indhold fra en ølflaske, der var stjålet fra en politistation

En svensk kvinde i 30-årsalderen har mistet livet, efter at hun har drukket af en øl, som viste sig at indeholde amfetaminbase - et forstadium til amfetamin.

Det skriver flere svenske medier. Herunder Expressen.

Kvinden, der var mor til to små døtre, og som var ved at uddanne sig til sygeplejerske, drak af ølflasken til en fest natten mellem fredag og lørdag. Det menes, at hun blev budt på en øl og selv åbnede flasken, inden hun tog en tår, som hun siden spyttede ud igen.

Kvinden fortalte de øvrige festdeltagere, at øllet smagte forfærdeligt. Siden gik hun på toilettet for at skylle munden, men mistede kort efter bevidstheden.

Siden har hun ligget i respirator på Södersjukhuset i Stockholm. Hendes familie fik mandag besked om, at der ikke længere var nogen hjerneaktivitet hos kvinden, hvorfor det blev besluttet at slukke for respiratoren, skriver Expressen.

Meget tyder på, at ølflasken har været beslaglagt af politiet, og at den er blevet taget fra et lokale, hvor politiet har haft opbevaret beslaglagte effekter. En civilansat på politistationen i Haninge menes at have givet kvinden flasken efter selv at have modtaget den fra en arbejdskammerat. Arbejdskammeraten havde angiveligt stjålet ølflasken i rummet med beslaglagte effekter.