Kvinde død efter brand i lejlighed

En 56-årig kvinde er mandag død på Rigshospitalet i København, efter at hun i et par dage har været i behandling for de skader, hun havde pådraget sig efter en brand i kvindens lejlighed på Louisegade i Augustenborg på Als.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden blev reddet ud fra sin lejlighed, som af indtil videre uvisse årsager var brudt i brand i fredags. Hun blev i forbindelse med redningsindsatsen fløjet med helikopter til Rigshospitalet i kritisk tilstand, mens en 55-årig mand blev lettere kvæstet og kom til behandling på det lokale sygehus.

En hund måtte aflives af en dyrlæge som følge af skader i forbindelse med branden.

Pårørende er underrettet

Kvindens pårørende er underrettet, og afdøde vil blive obduceret i nær fremtid.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker stadig årsagen til branden.

Ekstra Bladet har været i dialog med vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, som fortæller, at han ikke har yderligere oplysninger i sagen.