Kvinde død efter eksplosion til baby-kønsfest

En kvinde er død efter en eksplosion under en såkaldt køns-afslørings-fest i den amerikanske stat Iowa.

Det oplyser myndighederne ifølge CNN.

Marion County Sheriff's Office foplyser i en pressemeddelelse, at en 56-årig unavngiven kvinde lørdag blev erklæret død under en fest i et hjem i Knoxville i Iowa.

Den efterfølgende efterforskning viste, at det var 'en køns-afsløring, der resulterede i eksplosionen', der endte med at koste kvinden livet.

De såkaldte 'gender reveal parties' er særligt i USA vokset i popularitet de seneste år, og dækker over en fest, hvor kønnet på et endnu ufødt barn bliver afsløret med alt fra en lyserød eller en blå farve i en kage til eksplosioner med farvet pulver. Sidste år skrev CNN blandt andet om en far, der fik en alligator til at bide i en vandmelon, som han havde fyldt med blå farve.

Det er langt fra første gang, at en kønsafslørings-fest går helt galt i USA. I 2017 antændte en eksplosion ved en fest i Arizona en skovbrand, som endte med at fortære mere end 19.000 hektar land og koste 8 millioner dollars - svarende til 53,6 millioner danske kroner - i skader. Og i Australien i juli sidste år måtte en chauffør og flere gæster flygte for livet, da en bil brød ud i flammer mens den blev brugt til at strø blåt pulver ud.