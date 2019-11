Kvinde død efter traktorulykke

En kollision med en traktor endte med at blive fatal for en 24-årig kvinde fra det nordlige Lolland. Kvinden endte med at miste livet efter en ulykke, hvor hun blev klemt under traktoren i sin have.

Ulykken er sket mandag eftermiddag, oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi. Samtidig er de pårørende allerede blevet informeret.

Politiet undersøger nu ulykken nærmere.

Ulykken skete ifølge det lokale medie Folketidende.dk lidt efter klokken 13.00 mandag eftermiddag, og ulykken skete i en have ved en ejendom på Koholtvej mellem Bandholm og Nørreballe, skriver mediet.

Ekstra Bladet følger sagen og er på vej ud på ulykkestedet.

Opdateres ...