Kvinde død efter ubegribelig ulykke i indkørsel

Et i første omgang banalt uheld har helt ufatteligt endt med at koste en 76-årig kvinde fra Østrup Holme nord for Roskilde livet.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet er det hele stadig meget uforståeligt, og især hvorfor det har endt med en fatal udgang er et mysterium.

Ulykken opstod i en situation, som mange mennesker nok godt kan genkende fra hverdagen.

- Da manden kører langsomt frem efter at have bakket ud, så hun kunne få plads til at komme ind i bilen, så bliver kvinden måske ramt og vælter omkuld.

- En ambulance bliver tilkaldt, og de kan konstatere, at hun har fået en lille skramme, mens hun klager lidt over smerter i brystet. Hun er ved bevidstheden, og alle myndighedspersoner vurderer, at hun er helt okay, siger Martin Bjerregaard.

Ulykken skete omkring klokken 13 tirsdag eftermiddag, og seks timer senere får politiet et chok .

- Vi var noget overraskede over, at Rigshospitalet ringer for at sige, at hun er død. Det er på alle måder en tragisk og uforstående sag. Nu er det så vores opgave at finde ud af, om det var som følge af ulykken i indkørslen, at hun døde.

- Vi ved ikke, hvad der er sket. Kan hun have fejlet noget andet? Kan hun have blevet kørt over, uden manden har opdaget det? Er der blod på tøjet eller andre steder? Det skal vi finde ud af i samråd med en overlæge. Det er dybt, dybt tragisk og absolut uventet, siger Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Kvinden afgik ved døden omkring 19.30 på Rigshospitalet.