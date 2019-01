Kvinde død efter ulykke på motorvej

Opdateret 13.48: Politiet oplyser, at Holbækmotorvejen igen er åben for trafik i alle baner.

En midaldrende kvinde har mistet livet, efter hun blev påkørt af en bil på Holbækmotorvejen.

Det skriver Vestegnens Politi på Twitter kort efter klokken 13 søndag.

Ulykken skete ved frakørsel 7A Høje Taastrup S, der ligger lidt øst for Hedehusene på Sjælland.

En midaldrene kvinde er på motorvejen blevet påkørt af en bil og er på tragisk vis afgået ved døden. De pårørende er underrettet. Der frigives ikke yderligere oplysninger. Motorvejen forventes åbnet inden for en halv time. Vagtchefen #politidk https://t.co/mrymQtRBiP — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) January 6, 2019

Til Ritzau fortæller vagtchefen i Vestegnens Politi, at man har besluttet ikke at frigive oplysninger om kvindens alder eller om omstændighederne i øvrigt.

Kvindens pårørende er underrettet.

Ulykken betyder, at Holbækmotorvejen mellem frakørsel 7B og 7A i retning mod København er spærret.

Motorvejen forventes, ifølge politiet, at være åben igen omkring halv to.

Kvinden blev påkørt indadgående før afkørsel 7A.

Person påkørt på Holbækmotorvejen indadgående før afkørsel 7A. Kør fra Motorvejen ved afkørsel 7B. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) January 6, 2019

Politiet skriver, at man skal køre fra motorvejen ved afkørsel 7B.

Ifølge Vejdirektoratet er motorvejen spærret mod København mellem frakørsel 7B Baldersbrønde og 7A Høje Taastrup S. Vejdirektoratet kender ikke tidshorisonten, men skriver, at man skal påregne ekstra rejsetid mininum til klokken 13.

Klokken 12.33 skriver Vestegnens Politi på Twitter, at der er tale om en alvorlig ulykke, og at motorvejen forventes at være åben igen inden for en time.