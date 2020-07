Kvinde død: Fundet livløs på stranden

Kl. 1733 modtog Fyns Politi anmeldelse om, at der var fundet en ældre livløs kvinde i vandet på stranden nord for Ærøskøbing. På trods af 1. hjælp kunne en tilkaldt helikopterlæge erklære kvinden for død, ved ankomst til stedet kl. 1813. De pårørende er underrettet. #politidk