Kvinde død i ambulance-ulykke: Derfor kræver politiet hende obduceret

Sydøstjyllands Politi har begæret 81-årig kvinde obduceret, efter at hun mandag mistede livet som patient i en ambulance, der kørte galt

Den 81-årige ambulance-patient, som mandag døde efter en trafikulykke på Tingvej syd for Grindsted, skal nu obduceres.

Det har Sydøstjyllands Politi tirsdag besluttet.

Det fortæller vicepolitiinspektør i Sydøstjyllands Politi, Mikkel Ross, til Ekstra Bladet.

Obduktionen sker, fordi politiet vil have klarlagt, om kvinden rent faktisk døde af de kvæstelser, hun pådrog sig, da ambulancen kørte ind i en autocamper, som holdt stille.

- Vi er interesserede i at afdække, om vi kan finde en dødsårsag. Det er et led i efterforskningen, siger Mikkel Ross til Ekstra Bladet.

Overså autocamper

Det var klokken 16.04, at ulykken skete.

Ambulanceføreren overså tilsyneladende, at en autocamper og en bus holdt stille foran ham, og han nåede ikke at bremse.

- Det er ganske tragisk, men ambulancen kører op bagi autocamperen, der holder stille bag en rutebus. Bussen er ved at sætte passagerer af ved et stoppested, og den bliver ramt af autocamperen.

- Der var 15 passagerer og en chauffør i bussen, og de er alle uskadt. Men føreren af ambulancen og føreren af autocamperen er kørt til Esbjerg Sygehus mens patienten, der blev transporteret i ambulancen, er afgået ved døden, siger Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

I autocamperen var også en passager, men denne er sluppet uskadt.

Redder kørt til tjek

Mikkel Ross fortæller tirsdag til Ekstra Bladet, at det faktisk ikke var føreren af ambulancen, som blev kørt på hospitalet, men derimod den behandlende redder, som havde til opgave at varetage den 81-åriges behov under kørslen.

Ingen af parterne har imidlertid været indlagt.

- De har alene været kørt til tjek på hospitalet, siger Mikkel Ross.

Også en bilinspektør har undersøgt de implicerede køretøjer og stedet, hvor ulykken skete. Rapporten er endnu ikke færdiglavet, men den kommer sammen med obduktionserklæringen til at få betydning for, hvad politiet videre vil foretage sig.

Behøver ikke altid sikkerhedssele

Der er endnu ikke rejst nogle formelle sigtelser mod nogle af de implicerede parter. Men det er muligt - fortæller Mikkel Ross - at der både kan rejses sigtelse for overtrædelse af færdselslov og overtrædelse af straffelov, hvis nogen har handlet tilstrækkeligt uagtsomt.

Mikkel Ross fortæller, at det er en usædvanlig sag. Blandt andet fordi der gælder særlige regler for patienter og reddere i ambulancer, som ikke altid behøver at være fastspændte.

- Det er selvfølgelig også et tema, der indgår i undersøgelserne. Der er selvfølgelig tale om nogle specielle omstændigheder i en ambulance, hvor det heller ikke altid er muligt for behandleren at være fastspændt, forklarer Mikkel Ross.

Der var imidlertid tale om en sygetransport, som foregik uden udrykning og blå blink, fortæller Mikkel Ross.

Det var ikke sygdom

Da der er tale om en sygetransport, der er en betegnelse for transportkørsel uden udrykning, for eksempel mellem sygehuse, var kvinden ikke akut syg, fortæller vagtchefen.

- Hvor patienten præcis var på vej hen, vil jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Men det var ikke sygdom, der kostede hende livet, siger vagtchefen.

Lægehelikopteren kom til stedet, men kunne intet stille op. Kvinden blev erklæret død på stedet, inden hun nåede ombord.