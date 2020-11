Kvinde død i politiets varetægt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En kvinde er død i detentionen på politistationen i Padborg. Den uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) undersøger sagen.

Det oplyser DUP på deres hjemmeside. Her fremgår det også, at de modtog beskeden om dødsfaldet klokken 04.51 i morges.

Kvinden var 43 år. De pårørende er underrettet.

Politiklagemyndigheden skriver også, at offentligheden ikke kan få yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ingen kommenterer .

Det er fast praksis, at Politiklagemyndigheden efterforsker sager, når en person dør eller kommer alvorligt til skade i politiets varetægt eller som følge af politiets indgriben.

52-årig frihedsberøvet - og død

Det er sket adskillige gange den seneste måned. Tidligere i dag måtte Politiklagemyndigheden rykke til Holbæk, hvor en mand var blevet skudt i benet af politiet.

Natten til mandag døde en 52-årig mand, efter at han var blevet frihedsberøvet af politiet i København.

I forbindelse med undersøgelsen af den 52-årige mands død har Politiklagemyndigheden lukket fuldstændig ned for information til offentligheden.

Specialkonsulent Christian Otto vil hverken oplyse, hvor i København, hændelsen er fundet sted, om manden blev frihedsberøvet på gaden eller på en privatadresse, hvorfor han blev frihedsberøvet, og hvad han helt præcist døde af.

Undersøger 52-årigs død

Oliver dræbt

For halvanden uge siden - lørdag 24. oktober skød og dræbte politiet 25-årige Oliver Dalgaard i den lille by Rodskov nord for Aarhus. Politiet har meddelt, at de blev kaldt til stedet, fordi den 25-årige var truende og havde en kniv.

Et øjenvidne har fortalt til Ekstra Bladet, at Oliver var ubevæbnet, da første skud faldt.

Øjenvidne til Oliver-drab: Skød på ubevæbnet mand

16-årig skudt i maven

Natten til søndag 18. oktober var det en blot 16-årig dreng, der blev skudt. Skuddet faldt i en forladt ejendom på A.P. Møllers Allé i Dragør ved København, hvor drengen og tre kammerater opholdt sig. Politiet blev klokken 01.55 alarmeret om 'indbrud i øjeblikket', da en hundelufter slog alarm. Tre patruljer blev sendt til stedet, og den 16-åriges venner blev anholdt på stedet, stort set samtidig med at han blev skudt i maven.

Ifølge politiet skød betjenten, fordi den 16-årige truede med en kniv, som var placeret i en skede. Faderen har efterfølgende kritiseret politiet for at skyde.

- De var fire drenge, ikke en flok vaneforbrydere. Og der kom tre patruljevogne med mindst seks betjente. De burde kunne nøjes med peberspray i en rutinesituation af den karakter.

Far til 16-årig: Jeg har ondt af den betjent, der skød min søn

Dræbte ældre mand og blev skudt

Efter en skudepisode lørdag 3. oktober blev politiet efterfølgende kritiseret for ikke at skyde hurtigt nok.

En 24-årig mand gik rundt på gaden med en kniv i Nykøbing Falster med politiet i hælene. Alligevel nåede han at stikke en tilfældig forbipasserende ned, inden politiet skød og dræbte gerningsmanden. Også hans offer afgik ved døden.

Hård kritik af politiet: Tilfældigt drab kunne være undgået

Opdateres...