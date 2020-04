Kvinde død i ulykke

En cyklist er erklæret død efter at være blevet påkørt af en lastbil

En kvindelig cyklist har været involveret i en alvorlig færdselsulykke i Ringsted.

Hun blev erklæret død på ulykkesstedet kort før klokken 17 efter at være blevet påkørt af en lastbil.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Ulykken skete ved rundkørslen Haslevvej / Østre Ringvej / Bragesvej.

Redning og politi er på stedet, og rundkørslen er nu afspærret.

- Nu skal vi have talt med lastbilschaufføren og have foretaget nogle undersøgelser. Det kommer til at tage nogle timer, siger vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Lars Gallasz til Ekstra Bladet.

Den kvindelige cyklist røg angiveligt ind under lastbilen på Jættevej i nærheden af rundkørslen.

Politiet vurderer, at cyklisten blev slæbt under lastbilen cirka 100 meter ned til rundkørslen, hvor lastbilen standsede.

Ringvejen fra Jættevej mod rundkørslen vil være spærret i flere timer.

- Vi skal have ro til at arbejde, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Kvindens pårørende er endnu ikke underrettet, oplyser politiet.