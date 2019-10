Kvinde død: Uhyggelig ulykke med cigaret

En uhyggelig ulykke kostede natten til onsdag en 80-årig kvinde livet i en plejebolig i Berringshaven i Holstebro.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

- Kvinden sad i sin stol og røg en cigaret, da hun taber nogle gløder i sit skød, og der går ild i hende, siger politikommissær Lillian Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Plejecenteret har forsøgt at hindre, at der skulle opstå en ulykke. Hun var iført et forklæde, der skulle sikre mod brand.

Den 80-årige blev overført til Rigshospitalet, men her døde hun natten til onsdag.

Uforsigtighed i forbindelse med rygning er årsag til næsten samtlige dødsbrande. I 2018 var det således 65 ud af 71, viser tal fra Beredskabsstyrelsen.