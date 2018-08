Kvinde døde af hjerteanfald: Kort tid efter havde hospitalsvagt sex med hendes lig

En helt vanvittig og grotesk hændelse har fundet sted i den amerikanske delstat Tennesee.

37-årige April Parham var blevet indlagt på St. Francis Hospital på grund af mentale problemer, men hun døde pludselig omkring klokken 14 onsdag amerikansk tid af et hjerteanfald på hospitalet, hvor hendes familie var ved hendes side.

Den grusomme dag sluttede dog ikke her.

Efterfølgende anholdte politiet således en 23-årig hospitalsvagt på St. Francis Hospital ved navn Cameron Wright.

Han blev anholdt for at have haft sex med April Parhams døde krop, da en mand og en anden hospitalsvagt opdagede ham i akten.

Faren til April Parham, James Parham, fortæller til tv-stationen wmcactionnews5, at familien allerede havde holdt en afskedsceremoni på hospitalet, men da April Parham var organdonor, var hospital nødt til at beholde hendes lig i et opbevaringsrum.

Det var her, at voldtægten skulle have været fundet sted.

Indrømmer sex med lig

Ifølge wmcactionnews5 oplyser politiet, at Cameron Wright har indrømmet den seksuelle akt med liget.

James Parham mener, at han nu ikke kun skal slås med datterens død.

- Jeg skal ikke blot håndtere hendes dør. Jeg skal også håndtere det her. Det er ikke fair.

- Det er frygteligt. Det gør ondt, siger en meget rørt James Parham til wmcactionnews5.

St. Francis Hospital har udtalt i en pressemeddelelse, at Cameron Wright er blevet fyret, og at hospitalet tager kraftigt afstand fra hans handling.

- Vores førsteprioritet er at behandle vores patienter med værdighed og respekt. Denne persons adfærd repræsenterer ikke, hvad hospitalet står for, og disse handlinger er helt uacceptable. Vi er meget triste efter denne hændelse, og vi viser stor empati og sympati for familien til patienten, siger hospitalet ifølge Fox News.

