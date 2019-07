Kvinde dømt for at samle penge ind til død dreng

Sørgede ikke for at anmelde indsamlingen til Noah Ry

En 48-årig kvinde fra Haderslev er blevet dømt til at betale 3.000 kroner i bøde, fordi hun for to år siden begyndte at samle penge ind.

Pengene skulle gå til familien til den halvandet år gamle dreng Noah Ry.

Kvinden er blevet kendt skyldig i at have påbegyndt indsamlingen uden at have anmeldt den, skriver JydskeVestkysten.

Den 48-årige kvinde stoppede dog omgående indsamlingen, da det kort efter dødsfaldet kom frem, at den lille dreng var død efter massiv vold.

Jeg har begået en fejl

Den nu dømte kvinde mødte ikke selv op til retsmødet.

- Jeg har begået en fejl, og sådan er det. Der var jo ikke nogen tvivl om, at jeg havde begået en fejl, og det er jeg ked af, men det kan jeg ikke lave om. Nu skal jeg i stedet finde ud af at få lavet en afdragsordning, fordi 3000 kroner er mange penge for mig, siger kvinden til JydskeVestkysten.

Noah Rys stedfar blev senere dømt for at have forårsaget den lille drengs død.

Foto: Ernst van Norde

Da drengens dødsårsag kom frem i medierne, valgte den 48-årige og en hjælper at overføre pengene til en stenhúgger, som kunne lave en smuk gravsten til den lille dreng.

Læs reglerne

Senioranklager Lars Viereck opfordrer i den lokale avis andre til at sætte sig ind i reglerne for offentlige indsamlinger.

- Bøden for at overtræde loven om indsamling er på 3000 kroner, uanset hvor længe en ikke anmeldt indsamling har stået på, og uanset hvor store beløb, der er indsamlet.Loven på området er meget klar: Alle indsamlinger skal anmeldes, med mindre der er tale om en lille indsamling på for eksempel kontoret, fastslår anklageren overfor den lokale avis.

