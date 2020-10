Kvinde dømt for talrige voldtægter af datter

En 47-årig kvinde er fredag blevet idømt syv års fængsel for seksuelle overgreb på sin egen datter.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden er blevet dømt for et utal af voldtægter og tilfælde af blufærdighedskrænkelser af datteren, der i dag er 11 år gammel.

Overgrebene er sket i perioden mellem, at pigen var mellem seks og otte år gammel.

Kvinden, der er fra Djursland, blev anholdt 15. august i fjor. Det skete på et tidspunkt, hvor politiet havde fået kendskab til, at hun skulle have udsat datteren for overgreb i halvandet år frem til september 2017.

På det tidspunkt var pigen otte år gammel.

Kvinden var tiltalt for 18 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med sin biologiske datter. Og for 19 tilfælde af blufærdighedskrænkelse af den lille pige.

Desuden var hun tiltalt for besiddelse og udbredelse af børnepornografi. Hun blev dømt for at have optaget en del af voldtægterne og at have videresendt optagelserne til sin 59-årige kæreste.

Også kæresten deltog i overgrebene, skriver politiet.

En del af overgrebene blev hun dog ikke dømt for, fordi det ikke kunne bevises, at det var hende, der foretog optagelserne, hvor den 59-årige begik overgreb mod pigen.

Videoerne af overgrebene lå på et USB-stik relateret til den 59-årige mand, og politiet havde derfor rigtig god dokumentation for de overgreb, som kvinden nu er blevet dømt for.

- Der er tale om en udsædvanlig grov sag, hvor moren, og i flere tilfælde også hendes kæreste, i et vist omfang har anvendt tvang over for pigen, der også flere gange har forsøgt at modsætte sig de mange overgreb, hun er blevet udsat for. Overgreb, som hendes mor oven i købet har filmet og videresendt til kæresten efterfølgende, siger specialanklager Birgitte Ernst, der er tilfreds med dommen på de syv års fængsel.

Den 59-årige har også været anholdt i sagen, men har begået selvmord i sin celle i arresten i Holstebro, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Den 47-årige udbad sig betænkningstid med henblik på eventuel anke til landsretten.