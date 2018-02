Kvinde dømt for trafikdrab: - Var nødt til at pudse næse

20 dagbøder af 400 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet.

Sådan lyder dommen til en 47-årig kvinde, der tirsdag blev dømt for uagsomt manddrab i retten i Esbjerg. I oktober sidste år var hun involveret i en ulykke på Ølufvad Hovedvej, hvor en 40-årig knallertkører mistede livet.

I retten forklarede hun, at hun var nødt til at pudse sin næse på vejen, og det satte et voldsomt nyseanfald i gang.

Ifølge Jydske Vestkysten fortalte kvinden, at det næste hun husker var, at en mand røg op på forruden. Hun så derfor aldrig, hvad der helt præcist skete.

- Jeg skyndte mig ud, ringede til alarmcentralen og begyndte at give førstehjælp. Men jeg kunne allerede fornemme, at han var død. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg har virkelig prøvet, men jeg kan bare ikke. Jeg har sågar kørt forbi flere gange siden for at huske det, men det er sort for mig, fortalte kvinden i retten.

Forsvarsadvokaten krævede kvinden frikendt, fordi hun ikke selv kunne styre sit nyseanfald, ligesom hun kørte de tilladte 80 km/t.

Men den købte dommerne ikke. Vedkommende mente, at hun var skyldig uanset hvad og burde have stoppet sit køretøj.