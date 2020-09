Kvinde dømt i Operation Goldfinger

En kvinde, der er hustru til den hovedmistænkte i sagen, som politiet kalder 'Operation Goldfinger', er blevet idømt to års fængsel og udvisning fra Danmark for bestandig.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Operation Goldfinger drejer sig om et kriminelt netværk, som ifølge politiet har indsmuglet og handlet med i alt ni tons kokain fra 2012 til sommeren 2019.

Den 28-årige kvinde er dømt for hæleri af særlig grov beskaffenhed, ved at hun i løbet af halvanden måned har modtaget og forbrugt et beløb svarende til fem millioner kroner, som stammede fra kriminelle aktiviteter.

- Rettens dom i denne sag viser med al tydelighed, at man ikke kan leve et liv i luksus for penge, der stammer fra kriminelle handlinger, og slippe for straf. Jeg er meget tilfreds med dommen, siger anklager Annika Jensen fra Særlig Efterforskning Øst i pressemeddelelsen.

Kvinden er fra Albanien og er altså udvist til sit hjemland uden mulighed for at returnere til Danmark.

15 tiltalt i hovedsag

Hun er den anden person, der er blevet dømt for involveringen i Operation Goldfinger, idet en 43-årig mand fredag blev idømt fire års fængsel sin rolle i sagen.

19 personer er stadig tiltalt i sagen. 15 af den er tiltalt i hovedsagen, som skal for retten 4. december. Den forventes først afsluttet i september næste år. De sidste fire er - ligesom den 28-årige kvinde - tiltalt i særskilte sager, som har forbindelse til hovedsagen.

Særlig Efterforskning Øst, der hører under Københavns Politi, har efterforsket sagen i samarbejde med politiet i en stribe europæiske lande. Det drejer sig om Sverige, Tyskland, Slovenien, Belgien, Holland, Albanien samt politisamarbejderne Europol og Eurojust.