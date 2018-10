Kvinde dømt: Skrev 'skyd lortet' på Facebook-side

En kvinde er onsdag blevet idømt 30 dages betinget fængsel i Retten i Glostrup for tilskyndelse til en forbrydelse.

Det skete 10. marts i år på Det Konservative Folkepartis offentligt tilgængelige Facebook-side i forbindelse med et opslag om en konference om EUs ydre grænser, Frontex og immigration, hvor der også var et billede af bådflygtninge.

Her skrev den 48-årige kvinde ifølge anklageskriftet: 'Skyd lortet.. Dette er en invasion, og har INTET med flygtninge at gøre'.

- Retten fandt, at det opfyldte betingelserne i Straffelovens § 136 (som handler om offentligt at tilskynde til en forbrydelse, red.), og de lagde sig tæt op ad en dom i Østre Landsret fra 1. maj 2017, hvor der var en, der havde udtalt 'brænd lortet ned' i forbindelse med et opslag om flygtningelejre, fortæller sagens anklager, Emilie Loiborg.

- Nogle vil måske være overrasket over, at man kan få 30 dages betinget fængsel for at skrive noget på Facebook. Er det lejet?

- Der har været 4-5 domme af denne type i 2016 og 2017. Og her ligger strafferammen mellem 30 og 60 dage, siger anklageren.

- Så det er noget, man ser på med alvor?

- Man må naturligvis til enhver tid udtrykke sin politiske holdning, men man må ikke opfordre til forbrydelser. Alle tidligere domme, har været for ytringer, hvor man har udtalt noget i stil med 'brænd lortet ned', 'bomb lortet' og så videre, siger hun.

Kvindens forsvarer, Rasmus Paludan, oplyser, at hun ankede på stedet.