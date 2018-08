Kvinde dræbt af alligator da hun ville redde sin hund

En kvinde i den amerikanske delstat South Carolina er mandag blevet dræbt af en alligator, der trak hende med ned under vandet, mens hun prøvede at redde sin hund fra alligatorens gab.

Den 45-årige kvinde var ude at lufte sin hund, da den 2,5 meter lange alligator kom op af vandet og prøvede at snuppe hunden.

Kvinden forsøgte at redde sin hund, og en medarbejder i Sea Pines Resort, hvor angrebet fandt sted, løb til for at hjælpe.

I det samme bed alligatoren fast i kvinden og trak hende med sig under vandet. Hun blev kort efter fundet død i vandet.

Hunden slap uskadt, oplyser en talsmand for de lokale miljømyndigheder.

Talsmanden, David Lucas, tilføjer, at personalet i området senere mandag har fundet frem til alligatoren og aflivet den.

Han understreger, at alligatorer kun meget sjældent angriber mennesker.

Siden 1976 har South Carolina kun oplevet omkring 20 angreb på mennesker. Frem til 2016 var ingen af de angreb dødelige. Men i 2016 gik en 90-årig kvinde fra det plejehjem, hun boede på, og blev siden fundet død i en sø, hvor der lever alligatorer.