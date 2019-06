Kvinde dræbt af elscooter på rulletrappe

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En usædvanlig ulykke på Odense Banegård Center har fredag kostet en 70-årig kvinde livet.

Kvinden stod på en rulletrappe på vej ned mod perronen, da hun blev ramt bagfra af en elscooter.

- Det er en 49-årig mand, der af ukendte grunde vil køre ned ad rulletrappen på sin elscooter og på en eller anden måde rammer kvinden, fortæller vagtchef Milan Holck Nielsen fra Fyns Politi.

Ulykken skete kort før middag.

Den svært kvæstede kvinde blev bragt til Odense Universitetshospital, men her afgik hun ved døden ud på eftermiddagen. Hendes pårørende er underrettet.

- Vi skal nu have undersøgt ulykken nærmere for at finde ud af, hvad der er sket. Blandt andet skal scooteren undersøges og videoovervågning gennemgås, forklarer Milan Holck Nielsen.

Under alle omstændigheder vil den 49-årige blive sigtet i forbindelse med ulykken.

- Det er der ingen tvivl om. Som udgangspunkt er der jo tale om uagtsomt manddrab, men efterforskningen må vise, hvad han nærmere bliver sigtet for, siger vagtchefen.