Kvinde dræbt af gyngestativ: Derfor væltede det

Et gyngestativ, der i weekenden væltede og kostede en 31-årig kvinde livet, var ikke forankret korrekt i jorden.

Sådan lyder den foreløbige konklusion på politiets undersøgelser om den tragiske ulykke lørdag aften, oplyser Københavns Vestegns Politi i et tweet.

Ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at der har været noget galt med selve gyngestativet, men det er altså derimod opsætningen, der tilsyneladende har været forkert.

Den 31-årige kvinde blev dræbt, da hun i forbindelse med en fødselsdag ved Baltorpvej i Ballerup lørdag aften prøvede gyngen. Politiet har tidligere oplyst, at dødsulykken skete for øjnene af blandt andet flere børn.

Havde fået anmeldelse om stativ

Få dage før ulykken indtraf, havde boligselskabet modtaget henvendelser fra nogen, der mente at gyngestativet var usikkert, fordi det havde vippet lidt under brug,

Ejerforeningen havde dog rettet henvendelse til firmaet bag gyngestativet, og de havde forsikret dem om, at det var normalt, at gyngestativet bevægede sig lidt, men at det ikke kunne vælte.

Derfor foretog boligforeningen sig ikke yderligere, da de fulgte producentens anvisninger. Producenten selv havde planlagt at besigtige gyngestativet i denne uge.

Ekstra Bladet var mandag i kontakt med Steen Bischoff Møller, der er direktør for Ludus Legeredskaber, der står bag gyngestativet.

Han fortalte, at firmaet er dybt ulykkelige over, at ulykken er sket, men at de derudover ikke har nogen kommentarer til sagen.

