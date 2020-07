Kvinde dræbt af haj

En amerikansk kvinde er omkommet, efter at hun mandag blev angrebet af en haj ud for kysten i Maine i USA.

Øjenvidner så, hvordan hajen gik til angreb på kvinden, som var ude at svømme ved øen Bailey. To kajakroere satte omgående kursen mod kvinden og fik hende bjærget i land. Men hendes liv stod ikke til at redde. Kvinden døde senere af skaderne.

Ifølge amerikanske medier er det kun anden gang, at en haj har angrebet et menneske ud for Maine. Eksperter mener, at hajen har taget fejl af kvinden og de dyr, som den sædvanligvis spiser.

Udsender advarsel

Svømmere og sejlere i mindre både advares nu af myndighederne mod at nærme sig større flokke af fisk eller sæler i vandet.

Efter ønske fra den afdøde kvindes familie, er hendes identitet ikke blevet oplyst til offentligheden.